Tybura - Delija. Skrót walki UFC (WIDEO)

Marcin Tybura i Ante Delija zmierzyli się podczas gali UFC w Paryżu. Zobacz skrót walki Tybura - Delija.

fot. Polsat Sport
To była "polska" gala UFC! Podczas wrześniowego wydarzenia w Paryżu swoje umiejętności zaprezentowało aż trzech reprezentantów Polski. Jako drugi do klatki wyszedł Tybura, który zmierzył się z Deliją.

 

Był to rewanż za pojedynek sprzed 10 lat - w 2015 roku podczas gali M-1 lepszy był Tybura, który triumfował przez kontuzję swojego rywala.

 

Wyniki gali UFC w Paryżu

 

Jak się okazało, Chorwat skutecznie zrewanżował się Polakowi. Od początku Delija przeszedł do ofensywy, trafiając Tyburę celnymi ciosami w stójce. Po chwili klinczu, walka wróciła do płaszczyzny bokserskiej i tam Delija ponownie trafił, tym razem kończąc walkę ciosami w parterze.

Skrót walki Tybura - Delija:

Ante Delija pokonał Marcina Tyburę przez TKO, runda 1

BS, Polsat Sport
