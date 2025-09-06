Jako pierwszy spośród Biało-Czerwonych do klatki wejdzie Bryczek. Przeciwnikiem zawodnika Uniq Fight Club będzie doświadczony Brad Tavares. Kolejnym Polakiem, który przekroczy próg oktagonu będzie Tybura. Reprezentant Ankos MMA od lat uchodzi za czołowego zawodnika kategorii ciężkiej. Tym razem "Tyburowi" będzie dane przetestować Ante Deliję z Chorwacji.

ZOBACZ TAKŻE: Wielki talent z Polski trafi do UFC? Menadżer ujawnił kulisy rozmów

Bryczek i Tybura swoje pojedynki stoczą w karcie wstępnej. Natomiast walka Ruchały z Williamem Gomisem znalazła się w karcie głównej. Decyzja na ten temat zapadła w piątek. To pokłosie wypadnięcia z rozpiski starcia Patricio Pitbulla z Losane Keitą. Dodajmy, że dla zawodnika z Nowego Sącza będzie to debiut w UFC.

W main evencie dojdzie do konfrontacji, która prawdopodobnie wyłoni nowego pretendenta do tytułu mistrza UFC w wadze średniej. Nassourdine Imavov skrzyżuje rękawice z Caio Borralho. Łącznie na gali odbędzie się 13 starć.

UFC w Paryżu. Walczą Bryczek, Tybura i Ruchała. Relacja live i wyniki na żywo

Relacja na żywo walk gali UFC w Paryżu na Polsatsport.pl. Początek o 18:00.

Karta główna (21:00):

185 lb: Nassourdine Imavov (16-4) - Caio Borralho (17-1)

155 lb: Benoit Saint Denis (14-3) - Mauricio Ruffy (12-1)

205 lb: Modestas Bukauskas (18-6) - Paul Craig (17-9-1)

155 lb: Bolaji Oki (10-2) - Mason Jones (16-2)

170 lb: Axel Sola (10-0-1) - Rhys McKee (14-6-1)

145 lb: William Gomis (14-3) - Robert Ruchała (11-1)

Karta wstępna (18:00):

205 lb: Oumar Sy (11-1) - Brendson Ribeiro (17-8)

265 lb: Marcin Tybura (27-9) - Ante Delija (25-6)

155 lb: Harry Hardwick (13-3) - Kaue Fernandes (10-2)

170 lb: Sam Patterson (13-2-1) - Trey Waters (9-1)

185 lb: Brad Tavares (21-10) - Robert Bryczek (17-6)

170 lb: Andreas Gustafsson (12-2) - Rinat Fakhretdinov (24-2-1)

115 lb: Shauna Bannon (7-1) - Sam Hughes (10-6)

mtu, Polsat Sport