Urban zadebiutuje przed własną publicznością. "Czuję sentyment do tego stadionu"

- Czuję sentyment do tego stadionu, choć on dziś jest już inny, niż w czasach, kiedy ja grałem. Dziś to elegancka, bardzo ładna, wielofunkcyjna arena. Nie można porównywać. Kiedyś to był klimat takiego troszkę "skansenu". Przecież na trybunach były ławki, na których można było upchnąć mnóstwo ludzi. I tak było. Kibice siedzieli, stali, jakby jechali w pełnym autobusie. Dziś jest inny komfort oglądania – powiedział selekcjoner.

Rekord frekwencji padł na Śląskim 18 września 1963 podczas meczu Górnika Zabrze z Austrią Wiedeń (1:0) w Pucharze Europejskich Mistrzów Krajowych, poprzedniku Ligi Mistrzów. Obejrzało go 120 tysięcy ludzi.

Do historii polskiego futbolu przeszły dwa spotkania rozegrane w Chorzowie dość dawno. W 1957 roku pokonali na Śląskim Związek Radziecki 2:1 po dwóch golach Gerarda Cieślika, a na trybunach zasiadło 100 tysięcy ludzi. Z kolei w 1973 wygrali z Anglią 2:0 w obecności 90 tys. ludzi i było to jedyne dotychczas zwycięstwo nad tym rywalem. Angielskie media, ze względu na panującą na Śląskim atmosferę, okrzyknęły go "Kotłem Czarownic" i ten przydomek przylgnął do niego na stałe.

Z awansu do mistrzostw świata sympatycy futbolu cieszyli się na chorzowskich trybunach w 1977, kiedy decydujący remis z Portugalią 1:1 oglądało 80 tysięcy widzów, w 1985 roku, gdy także "zwycięski" okazał się remis z Belgią, tym razem 0:0 w obecności 75 tys. widzów, w 2001 roku przepustkę do mundialu dała wygrana z Norwegią 3:0 przy 43 tys. kibiców, a w 2022 roku 54 078 osób obserwowało baraż, w którym Biało-Czerwoni pokonali Szwedów 2:0 i zapewnili sobie bilety do Kataru.

Był jeszcze w 2007 roku mecz, wygrany z Belgią 2:0, dający Biało-Czerwonym pierwszy w historii awans do mistrzostw Europy.

W niedzielę po raz pierwszy nowy selekcjoner poprowadzi reprezentację przed własną publicznością, właśnie w Chorzowie.

- Widocznie tak musiało być. Coś w tym jest. Pamiętam mecz z Belgią z 1985 roku, dający nam awans do MŚ w Meksyku. To było wydarzenie – zaznaczył Urban, który grał w tamtym spotkaniu.

Po tamtym mundialu polskich piłkarzy nie było w najważniejszej imprezie przez 16 lat. Przerwali złą passę 1 września 2001, kiedy zespół pod wodzą Jerzego Engela w Chorzowie pokonał Norwegię 3:0 i zapewnił sobie udział w mundialu w Japonii i Korei Płd.

- Mieliśmy wtedy przyjemność poczuć, co znaczy nazwa "Kocioł Czarownic". Rzadko się zdarza, by godzinę po meczu kibice nie opuścili stadionu, a piłkarze cieszyli się razem z nimi na murawie. Te wspomnienia pozostaną na zawsze – wspominał ówczesny selekcjoner.

Po raz ostatni polscy piłkarze grali na chorzowskiej arenie 6 czerwca, kiedy w towarzyskim spotkaniu pokonali Mołdawię 2:0. Wtedy jeszcze prowadził kadrę Michał Probierz, bohaterem wieczoru był żegnający się oficjalnie z kadrą Kamil Grosicki, a na tą uroczystość przybył w ostatniej chwili Robert Lewandowski, który siedział na trybunach. Choć od tego czasu minęło tylko trzy miesiące, to w reprezentacji wiele się zmieniło - jest nowy szkoleniowiec, „Lewy” wyjdzie na boisko jako kapitan, a skrzydłowy Pogoni Szczecin także może się na nim pojawić, bo szybko wrócił do kadry.

Niedzielny (godz. 20.45) mecz z Finlandią będzie 63. występem Biało-Czerwonych na tym obiekcie. Dotychczasowy bilans to 27 wygranych, 18 remisów i 17 porażek.

W grupie G eliminacji przyszłorocznych MŚ, które odbędą się w USA, Kanadzie i Meksyku, na czele są trzy zespoły z dorobkiem siedmiu punktów: Holandia, Polska i Finlandia, ale ta pierwsza rozegrała jedno spotkanie mniej i ma imponujący bilans bramek: 11-1.