Wieczorne porażki Polaków na MŚ

Obydwaj polscy pięściarze rywalizowali w 1/16 finału - w najniższym i najwyższym limicie wagowym. Jako pierwszy walczył Jakub Słomiński z Koreańczykiem Yoon Taegeunem. Polak dostał dwa ostrzeżenia i ostatecznie poniósł porażkę na punkty 0:5.

ZOBACZ TAKŻE: Koreańczyk okazał się za mocny. Polak odpadł z mistrzostw świata w boksie

Kilkadziesiąt minut później doszło do pojedynku Oskara Kopery z Irańczykiem Amirem Esmaeili Vandaei. Nasz zawodnik przegrał pierwszą rundę 1:4, drugą 2:3 i w tym momencie było 3:0 dla Azjaty.

Ostatnie 3 minuty dla Oskara Kopery 3:2, ale niestety strat nie udało się odrobić i uległ rywalowi na punkty 2:3.

Wcześniej Kinga Krówka (65 kg) już w pierwszej rundzie pokonała Nowozelandkę Jordan Louise Wilson. W 1/8 finału spotka się w poniedziałek ze Szkotką Caitlin Rainey.

W sobotę, 6 września obejrzymy pojedynki w 1/16 finału: Natalia Kuczewska z Wenezuelką Irismar Cardozo Rojas (51 kg) - w pierwszej sesji walk oraz Aneta Rygielska (60 kg) z Sanju Sanju z Indii i Paweł Brach (60 kg) z Dominikańczykiem Johanem Aguero - w drugiej.

Informacja prasowa