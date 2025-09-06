Wymowna postawa Polaka przed walką na UFC. Mówi o tym wprost

Już w sobotę wyczekiwana przez wielu polskich kibiców gala UFC Fight Night w Paryżu. Na Accor Arena okazję do zaprezentowania swoich emocji będzie mieć aż trzech naszych reprezentantów - Robert Ruchała, Marcin Tybura i Robert Bryczek.

Ostatni z nich, który zmierzy się z Amerykaninem Bradem Tavaresem, błysnął już na oficjalnym ważeniu. Pokazał się bowiem w czapce Lisowczyka.

- Jestem dumny ze swojego pochodzenia. Jeżeli jest okazja międzynarodowo to podkreślić i reprezentować swój kraj, to chciałem to wykorzystać - wyjaśnił 35-latek w rozmowie z Polsatem Sport.

W piątkowy poranek podczas ważenia Bryczek wyglądał na zadowolonego. Nie krył uśmiechu, a jak sam przyznał - wszystko idzie zgodnie z planem.

- Łącznie zbijałem nieco ponad 10 kg, ale ja mam dużą masę mięśniową i waga z wody schodzi mi naprawdę gładko. Czuję się dobrze i tak też było tym razem. Wszystko dopięte jest na ostatni guzik. Jest świetnie - ocenił.

Bryczek przyznał również, co ma wpływ na tak dobre samopoczucie.

- Nie pamiętam, kiedy ostatnio miałem taki spokój, lecz to też wynika z tego, że mam poukładane życie osobiste, team dopięty, świetna kadra. Wszyscy są na miejscu. Nie mam się czym martwić - dodał.

Transmisja gali UFC w Paryżu w sobotę 6 września w Polsacie Sport 2 oraz na Polsat Box Go. Początek studia o 17:00. Karta wstępna ruszy o 18:00. Karta główna o 21:00.