Zagra o medal siatkarskich MŚ, choć... chciała być piłkarką. Zadecydował przypadek

Jak przypomina GloboTV, to właśnie futbol był pierwszą miłością 23-latki. Marcelle Arruda miała zresztą do piłki nożnej ogromną smykałkę, a na testy zapraszały ją największe drużyny z Rio de Janeiro. O tym, że Brazylijka trafiła ostatecznie do siatkówki, zadecydował... czysty przypadek. Gdy Marcelle czekała na jeden z treningów testowych, okazało się, że na miejsce nie zdoła dotrzeć szkoleniowiec, który miał ją oceniać. Zachęcona przez matkę zawodniczka postanowiła wykorzystać ten czas, dołączając do dziewczyn, trenujących siatkówkę. I to właśnie ta gra całkowicie wciągnęła dziewczynę z faweli Morro da Formiga.

Droga Marcelle do kadry również nie była usłana różami. Choć libero Fluminense miała już na koncie sukcesy z młodzieżowymi drużynami "Canarinhos" (brązowy medal mistrzostw świata U-19 z 2019 roku i złoto Juniorskich Igrzysk Panamerykańskich z 2021 roku), szkoleniowiec dość długo nie mógł się przekonać, by dać 23-latce szansę w pierwszej reprezentacji. Początkowo została powołana jedynie po to, by pomagać podczas gier treningowych przed rozgrywkami Ligi Narodów, ale jej postawa na tyle zaskoczyła selekcjonera Brazylijek, że ten powołał ją do kadry, a od trzeciego tygodnia VNL 2025 Marcelle Arruda stanowi już bardzo ważny punkt reprezentacji.

- Bardzo się cieszę, że mogłam przeżyć całą tę drogę z drużyną narodową. Dla mnie to spełnienie marzeń. Dziewczyny z kadry znakomicie mnie przyjęły, a i trener dodaje mi sił, dzięki czemu jest mi dużo łatwiej. A wyjazd na mistrzostwa świata jest dla mnie okazją, by tworzyć historię - mówiła GloboTV Marcelle jeszcze przed półfinałowym starciem z Włochami.

O tym, jak mocną pozycję wypracowała sobie w ekipie "Canarinhos" nowa libero, może świadczyć to, że kibice już po kilku spotkaniach rozgrywanych w Tajlandii mistrzostw świata okrzyknęli ją mianem następczyni Fabi Alvim, siatkarskiej legendy, która z reprezentacją Brazylii zdobyła między innymi dwa złota igrzysk olimpijskich (2008, 2012).