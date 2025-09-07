Nietypowy werdykt w walce Polki. Pożegnała się z mistrzostwami świata
Barbara Marcinkowska i Chantelle Reid zmierzyły się w pojedynku mistrzostw świata w boksie, jeśli chodzi o rywalizację pięściarek w kategorii do 70 kilogramów. Górą w Liverpoolu okazała się Reid.
O wyniku zdecydowali sędziowie tego pojedynku. Jak się okazało, do kolejnej rundy przeszła faworytka gospodarzy, Chantelle Reid.
Werdykt był co najmniej nietypowy - dwóch arbitrów wskazało, że Polka wygrała wszystkie rundy, a trzech pozostałych, że Reid była lepsza we wszystkich odsłonach tego starcia.
Wcześniej w niedzielę, jeśli chodzi o reprezentantów Polski, swoje pojedynki przegrali Nikolas Pawlik i Nikodem Kozak, a premierowe zwycięstwo podczas imprezy w Liverpoolu zanotowała Julia Szeremeta.
Rozgrywane pod egidą mającej poparcie MKOl nowej federacji World Boxing mistrzostwa, w których po raz pierwszy równocześnie rywalizują pięściarze i pięściarki, zakończą się 14 września.
