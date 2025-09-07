Nietypowy werdykt w walce Polki. Pożegnała się z mistrzostwami świata

O wyniku zdecydowali sędziowie tego pojedynku. Jak się okazało, do kolejnej rundy przeszła faworytka gospodarzy, Chantelle Reid.

Werdykt był co najmniej nietypowy - dwóch arbitrów wskazało, że Polka wygrała wszystkie rundy, a trzech pozostałych, że Reid była lepsza we wszystkich odsłonach tego starcia.

Wcześniej w niedzielę, jeśli chodzi o reprezentantów Polski, swoje pojedynki przegrali Nikolas Pawlik i Nikodem Kozak, a premierowe zwycięstwo podczas imprezy w Liverpoolu zanotowała Julia Szeremeta.

Rozgrywane pod egidą mającej poparcie MKOl nowej federacji World Boxing mistrzostwa, w których po raz pierwszy równocześnie rywalizują pięściarze i pięściarki, zakończą się 14 września.

Chantelle Reid pokonała Barbarę Marcinkowską decyzją sędziów (27-30, 27-30, 30-27, 30-27, 30-27).

