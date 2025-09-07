Co za zwycięstwo! Polska tenisistka zdominowała finał, kapitalny występ

Swój pierwszy wywalczyła w grudniu 2024 roku we Florianopolis.

W niedzielnym finale Chwalińska dominowała od pierwszej piłki. Bardzo szybko wyszła na prowadzenie 4-0 i nawet przegrany gem przy własnym serwisie nie wybił jej z rytmu. Zwycięstwo 6-1 mówiło wszystko.

W drugiej partii Polka już w pierwszym gemie przełamała Łotyszkę, nie tracąc nawet punktu. Następnie kontrolowała przebieg spotkania. Wygrała 6-2 i mecz w dwóch setach.

Chwalińska znajdzie się tym samym na 134. miejscu w rankingu WTA.

Wynik meczu:

Maja Chwalińska - Darja Semenistaja 6:1, 6:2