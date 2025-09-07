Dwa gole polskiej gwiazdy Barcelony! Duma Katalonii wygrała... 8:1

Piłka nożna

Kobieca drużyna Barcelony odniosła kolejne wysokie zwycięstwo, pokonując na wyjeździe ekipę Athletic Bilbao 8:1 w drugiej kolejce hiszpańskiej ekstraklasy. Dwie z bramek zdobyła Ewa Pajor, która w poprzednim sezonie zajęła pierwsze miejsce w klasyfikacji strzelczyń.

fot. Instagram/_rl9
Ewa Pajor i Robert Lewandowski

Polska napastniczka umieściła piłkę w siatce w 23. i 40. minucie pierwszej połowy, którą jej zespół wygrał 4:0.

 

Po dwa gole zanotowały też Aitana Bonmati i Vicky Lopez, a jeden dołożyła Patricia Guijarro. Jedna z bramek dla Barcelony padła po samobójczym strzale Adriany Nanclares.

 

Jedyne trafienie dla gospodyń zdobyła Maite Zubieta.

 

Barcelona, która broni tytułu, po dwóch kolejkach jest liderem rozgrywek z kompletem zwycięstw i bilansem bramek aż 16-1. Dwie wygrane ma też Atletico Madryt.

BS, PAP
