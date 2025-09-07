Eliminacje MŚ 2026: Litwa - Holandia. Relacja live i wynik na żywo

W czwartkowym meczu z Polską Holandia prowadziła a od 28. minuty po trafieniu Denzela Dumfriesa. "Oranje" nie utrzymali jednak wyniku 1:0 do końca. W 80. minucie wyrównał bowiem pięknym strzałem Matty Cash.

ZOBACZ TAKŻE: Ważny głos z obozu Finów przed meczem. "Zupełnie inna rozgrywka"

- Pierwsza połowa była dobra. Mieliśmy okazje, groźne momenty. Pod koniec nie byłem zbyt spokojny, bo nie strzeliliśmy drugiej bramki. Nie byliśmy zbyt groźni. A w piłce nożnej wiadomo, że zawsze może nadejść moment, w którym ty się pogubisz, a przeciwnik może strzelić gola - przyznał selekcjoner Ronald Koeman na antenie Ziggo Sport.

Ostatecznie zespoły podzieliły się punktami. To sprawia, że Holandia ma siedem "oczek" - tyle samo, co Polska i Finlandia. Należy jednak dodać, że "Pomarańczowi" rozegrali o jedno spotkanie mniej.

W niedzielę zmierzą się na wyjeździe z Litwą. Nasi sąsiedzi niespodziewanie zremisowali w poprzedniej kolejce z Maltą 1:1.

Relacja live i wynik na żywo meczu Litwa - Holandia na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:00.