Finał Sinner - Alcaraz opóźniony! Takie ogłoszenie tuż przed hitem US Open
Finał US Open Jannik Sinner - Carlos Alcaraz nie zacznie się o godzinie 20.00 polskiego czasu. Jak poinformowali organizatorzy amerykańskiej imprezy, spotkanie rozpocznie się pół godziny później "ze względu na podjęte środki bezpieczeństwa".
Na kilkadziesiąt minut przed rozpoczęciem spotkania organizatorzy US Open zaskoczyli komunikatem. Jak się okazało, finał Sinner - Alcaraz nie rozpocznie się o godzinie 20.00 polskiego czasu, a około godziny 20.30.
Wszystko "ze względu na podjęte środki bezpieczeństwa" - tak, aby kibice mieli więcej czasu na zajęcie miejsc na obiekcie.
To będzie już ich 15. spotkanie. Bilans lepszy ma Hiszpan, który wygrał dziewięciokrotnie.
Wynik finału zdecyduje, czy Sinner utrzyma prowadzenie w klasyfikacji tenisistów, czy po dwóch latach na szczyt wróci Alcaraz.