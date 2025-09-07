Finał Sinner - Alcaraz opóźniony! Takie ogłoszenie tuż przed hitem US Open

Na kilkadziesiąt minut przed rozpoczęciem spotkania organizatorzy US Open zaskoczyli komunikatem. Jak się okazało, finał Sinner - Alcaraz nie rozpocznie się o godzinie 20.00 polskiego czasu, a około godziny 20.30.

Sinner - Alcaraz na żywo

Wszystko "ze względu na podjęte środki bezpieczeństwa" - tak, aby kibice mieli więcej czasu na zajęcie miejsc na obiekcie.

As a result of the security measures in place, and to ensure that fans have additional time to get to their seats, we have pushed the start time of today’s match to 2:30 pm ET. — US Open Tennis (@usopen) September 7, 2025

To będzie już ich 15. spotkanie. Bilans lepszy ma Hiszpan, który wygrał dziewięciokrotnie.

Wynik finału zdecyduje, czy Sinner utrzyma prowadzenie w klasyfikacji tenisistów, czy po dwóch latach na szczyt wróci Alcaraz.

BS, Polsat Sport