Galeria Sław Koszykówki powiększona. Są nowe nazwiska

Koszykówka

Dawne gwiazdy NBA, Carmelo Anthony i Dwight Howard, znaleźli się wśród dziewięciu osób, które w sobotę dołączyły do Galerii Sław Koszykówki podczas ceremonii w Springfield w stanie Massachusetts. Zostali uhonorowani indywidualnie oraz wspólnie z drużyną, która w 2008 roku zdobyła olimpijskie złoto.

fot. AFP
Anthony i Howard byli w składzie reprezentacji USA, która została mistrzem olimpijskim w Pekinie w 2008 roku. Drużyna została nazwana „Zespołem Odkupienia” po tym, jak amerykańska kadra w igrzyskach w Atenach w 2004 roku zdobyła „zaledwie” brązowy medal.

 

- To wspaniałe uczucie móc powiedzieć, że jest się w Galerii Sław dwa razy. To niesamowite. Drużyna z 2008 roku naprawdę nadała ton zachowaniu zawodowego sportowca - powiedział Anthony.

 

Wśród innych osób wprowadzonych do Galerii Sław znaleźli się byłe gwiazdy WNBA - Maya Moore, Sylvia Fowles i Sue Bird, emerytowany sędzia NBA Danny Crawford, trener Chicago Bulls Billy Donovan oraz dyrektor wykonawczy Miami Heat Micky Arison.

 

Na miejscu obecny był LeBron James, który był członkiem reprezentacji olimpijskiej z 2008 roku i zdobył tytuły mistrza NBA w 2012 i 2013 roku z Miami Heat.

