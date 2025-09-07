Gwiazdor zrezygnował z występów w kadrze Polski. Teraz wyjaśnia. "Dłużej się nie da"

Julian CieślakSiatkówka

W poprzednich latach Marcin Janusz był etatowym zawodnikiem reprezentacji Polski. Rok temu wywalczył z kadrą srebrny medal igrzysk olimpijskich. W tym sezonie natomiast rozgrywający zrezygnował z występów z orzełkiem na piersi. Teraz wyjaśnił powody tej decyzji.

fot. PAP
Marcin Janusz wyjaśnił, dlaczego zrezygnował z gry w reprezentacji Polski

Marcin Janusz ma bogatą karierę reprezentacyjną. Od kilku lat jest ważnym punktem naszej drużyny narodowej, z którą zdobył między innymi srebro igrzysk olimpijskich w Paryżu i światowego czempionatu (2022), został mistrzem Europy (2023) czy zwyciężył Ligę Narodów (2023).

 

W tym sezonie natomiast rozgrywający zrezygnował z występów w kadrze. 31-latek postawił na odpoczynek.

 

- Czułem, że dłużej tak pociągnąć się nie da. Na decyzję, żeby nie pojechać na reprezentację wpłynęło wiele czynników. Miałem wiele rozmów z Nikolą Grbiciem. Mimo że od dłuższego już czasu mówił mi, że trzeba sobie zrobić przerwę, nie była to decyzja łatwa. Miesiącami zastanawiałem się nad tym. Ważyłem plusy i minusy, ale zdecydowałem, że przynajmniej w tym roku nie będzie mnie w reprezentacji - wyjaśnił w rozmowie z Nowiny24.pl zawodnik, który zamienił niedawno ZAKS-ę Kędzierzyn-Koźle na Asseco Resovię Rzeszów.

 

Janusz opuści tym samym odbywające się w tym sezonie mistrzostwa świata. Siatkarz nie żałuje jednak swojej decyzji.

 

- Teraz czuję się świetnie, czuję się kilka lat młodszy. Na pewno dużo mi to dało - dodał.

 

Czempionat na Filipinach rozpocznie się już 12 września. Polska pierwsze spotkanie rozegra dzień później, a przeciwnikiem będzie Rumunia. Następnie w fazie grupowej Biało-Czerwoni zmierzą się z Katarem (15 września) oraz Holandią (17 września).

 

Tytułu mistrzów świata bronić będą Włosi. "Azzurri" w 2022 w finale w Katowicach pokonali podopiecznych Grbicia 3:1.

 

Transmisje meczów siatkarskich mistrzostw świata 2025 na sportowych antenach Polsatu.

