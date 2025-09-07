Julia Szeremeta - Karina Ibragimova. Kiedy walka? O której godzinie?

W pierwszej rundzie Szeremeta miała tak zwany wolny los i bez konieczności wychodzenia do ringu wywalczyła awans. W pojedynku o ćwierćfinał polska medalistka olimpijska z Paryża pewnie wypunktowała reprezentantkę Chin Yan Cai (30-27, 30-27, 30-27, 29-28, 29-28, 30-27).

Mistrzostwa świata w boksie olimpijskim. Plan transmisji. Gdzie obejrzeć?

Kolejną rywalkę Szeremety wyłoniła walka Elise Glynn - Karina Ibragimova. Lepsza okazała się reprezentantka Kazachstanu i to z nią Szeremeta zmierzy się o awans do półfinału, czyli strefy medalowej tej imprezy.

Szeremeta - Ibragimova. Kiedy walka? O której godzinie?

Kolejna walka Szeremety na MŚ w Liverpoolu odbędzie się w środę 10 września. Pojedynek Szeremeta - Ibragimova został zaplanowany na sesję wieczorną - około godziny 19.30 polskiego czasu.

BS, Polsat Sport