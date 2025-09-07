Julia Szeremeta - Yan Cai. Wynik walki. Kto wygrał na MŚ w boksie?
Julia Szeremeta - Yan Cai, czyli czas na pierwszy pojedynek Szeremety podczas MŚ 2025 w boksie. Kto wygrał walkę Julia Szeremeta - Yan Cai? Jaki był wynik walki Julia Szeremeta - Yan Cai w Liverpoolu?
Trwają mistrzostwa świata w boksie w Liverpoolu. Na liście startowej znalazło się między innymi nazwisko Julii Szeremety, polskiej medalistki olimpijskiej z Paryża.
Mistrzostwa świata w boksie olimpijskim. Plan transmisji. Gdzie obejrzeć?
W pierwszej walce Szeremeta zmierzy się z reprezentantką Chin Yan Cai.
Transmisje MŚ w boksie olimpijskim od 4 do 14 września w Polsacie Sport Fight, na kanałach Polsat Sport Extra i na Polsat Box Go.
Julia Szeremeta - Yan Cai. Wynik walki. Kto wygrał?
Wynik walki Julia Szeremeta - Yan Cai poznamy w niedzielę 7 września. O tym, kto wygrał walkę Julia Szeremeta - Yan Cai, przekonamy się w godzinach wieczornych - walka Szeremety odbędzie się w sesji wieczornej, która startuje o godzinie 19.00 polskiego czasu.Przejdź na Polsatsport.pl