Julia Szeremeta - Yan Cai. Wynik walki. Kto wygrał na MŚ w boksie?

Trwają mistrzostwa świata w boksie w Liverpoolu. Na liście startowej znalazło się między innymi nazwisko Julii Szeremety, polskiej medalistki olimpijskiej z Paryża.

Mistrzostwa świata w boksie olimpijskim. Plan transmisji. Gdzie obejrzeć?

W pierwszej walce Szeremeta zmierzy się z reprezentantką Chin Yan Cai.

Transmisje MŚ w boksie olimpijskim od 4 do 14 września w Polsacie Sport Fight, na kanałach Polsat Sport Extra i na Polsat Box Go.

Julia Szeremeta - Yan Cai. Wynik walki. Kto wygrał?

Wynik walki Julia Szeremeta - Yan Cai poznamy w niedzielę 7 września. O tym, kto wygrał walkę Julia Szeremeta - Yan Cai, przekonamy się w godzinach wieczornych - walka Szeremety odbędzie się w sesji wieczornej, która startuje o godzinie 19.00 polskiego czasu.

