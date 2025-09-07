Końcowa klasyfikacja MŚ siatkarek 2025. Które miejsce zajęła Polska?

Mistrzostwa świata siatkarek 2025 rozegrano w Tajlandii w dniach 22 sierpnia – 7 września. Wystartowały w nich 32 drużyny. Zmagania rozpoczęła faza grupowa, która wyłoniła szesnaście najlepszych ekip. Od 1/8 finału rywalizacja toczyła się systemem pucharowym.





Końcowa faza turnieju dostarczyła kibicom ogromnych emocji. Decydujące mecze kończyły się tie-breakami. W spotkaniu o brązowy medal siatkarki reprezentacji Brazylii wygrały z Japonkami 3:2 (18:16 w piątym secie). W wielkim finale MŚ 2025 Włoszki wygrały z Turczynkami 3:2.

Polskie siatkarki odpadły w ćwierćfinale po porażce z reprezentacją Italii 0:3. We wcześniejszych meczach turnieju pokonały 3:1 Wietnam, 3:1 Kenię, 3:2 Niemcy (faza grupowa) oraz 3:2 Belgię (1/8 finału).



Końcowa klasyfikacja MŚ siatkarek 2025: