Końcowa klasyfikacja MŚ siatkarek 2025. Które miejsce zajęła Polska?

Robert MurawskiSiatkówka

Mistrzostwa świata w siatkówce kobiet 2025 już za nami. Turniej rozegrany w Tajlandii wyłonił najlepszą drużynę globu. Na jakich pozycjach uplasowały się poszczególne reprezentacje? Które miejsce zajęła Polska? Sprawdź końcową klasyfikację MŚ siatkarek 2025.

Mistrzostwa świata siatkarek 2025 rozegrano w Tajlandii w dniach 22 sierpnia – 7 września. Wystartowały w nich 32 drużyny. Zmagania rozpoczęła faza grupowa, która wyłoniła szesnaście najlepszych ekip. Od 1/8 finału rywalizacja toczyła się systemem pucharowym.

Zobacz także: Tie-break wyłonił najlepszą drużynę MŚ siatkarek! Dominatorki potwierdziły klasę

 

Końcowa faza turnieju dostarczyła kibicom ogromnych emocji. Decydujące mecze kończyły się tie-breakami. W spotkaniu o brązowy medal siatkarki reprezentacji Brazylii wygrały z Japonkami 3:2 (18:16 w piątym secie). W wielkim finale MŚ 2025 Włoszki wygrały z Turczynkami 3:2.

 

Polskie siatkarki odpadły w ćwierćfinale po porażce z reprezentacją Italii 0:3. We wcześniejszych meczach turnieju pokonały 3:1 Wietnam, 3:1 Kenię, 3:2 Niemcy (faza grupowa) oraz 3:2 Belgię (1/8 finału).


Końcowa klasyfikacja MŚ siatkarek 2025:

 

Przejdź na Polsatsport.pl
MISTRZOSTWA ŚWIATAMŚ SIATKAREK 2025REPREZENTACJA KOBIETSIATKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Gabi: Włoszki pokazały po raz kolejny, dlaczego są najlepszą drużyną świata
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 