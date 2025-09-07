Koniec mistrzostw świata dla Polaka. Przegrana z Chińczykiem

Julian CieślakSporty walki

Nikolas Pawlik pożegnał się z mistrzostwami świata w boksie olimpijskim na etapie eliminacji. Polak przegrał jednogłośną decyzją sędziów z Chińczykiem Chuangiem Liu.

Koniec mistrzostw świata dla Polaka. Przegrana z Chińczykiem
fot. Polsat Sport
Nikolas Pawlik

W niedzielę do zmagań na mistrzostwach świata w Liverpoolu przystąpił Nikolas Pawlik. Polak rywalizował w kategorii do 55 kg, a w eliminacjach mierzył się z Chińczykiem Chuangiem Liu.

 

ZOBACZ TAKŻE: Julia Szeremeta - Yan Cai. Wynik walki. Kto wygrał na MŚ w boksie?

 

Przeciwnik zdominował rywalizację. Trafiał częściej, mocniej, był bardziej precyzyjny. Walka potrwała pełny dystans trzech rund, jednak sędziowie nie mieli wątpliwości. Jednogłośnie na punkty zwyciężył Liu.

 

Na czempionat do Liverpoolu pojechało 19 reprezentantów Polski. W kadrze znalazła się między innymi medalistka olimpijska Julia Szeremeta.

 

Transmisje MŚ w boksie olimpijskim od 4 do 14 września w Polsacie Sport Fight, na kanałach Polsat Sport Extra i na Polsat Box Go.

 

Cała walka Nikolas Pawlik - Chuang Liu w załączonym materiale wideo:

Przejdź na Polsatsport.pl
BOKSCHUANG LIUMISTRZOSTWA ŚWIATAMISTRZOSTWA ŚWIATA 2025MISTRZOSTWA ŚWIATA W BOKSIEMISTRZOSTWA ŚWIATA W BOKSIE 2025MISTRZOSTWA ŚWIATA W BOKSIE OLIMPIJSKIMMISTRZOSTWA ŚWIATA W BOKSIE OLIMPIJSKIM 2025MŚ 2025NIKOLAS PAWLIKSPORTY WALKI
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Sam Patterson - Trey Waters. Skrót walki
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 