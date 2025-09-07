Koniec mistrzostw świata dla Polaka. Przegrana z Chińczykiem

W niedzielę do zmagań na mistrzostwach świata w Liverpoolu przystąpił Nikolas Pawlik. Polak rywalizował w kategorii do 55 kg, a w eliminacjach mierzył się z Chińczykiem Chuangiem Liu.

ZOBACZ TAKŻE: Julia Szeremeta - Yan Cai. Wynik walki. Kto wygrał na MŚ w boksie?

Przeciwnik zdominował rywalizację. Trafiał częściej, mocniej, był bardziej precyzyjny. Walka potrwała pełny dystans trzech rund, jednak sędziowie nie mieli wątpliwości. Jednogłośnie na punkty zwyciężył Liu.

Na czempionat do Liverpoolu pojechało 19 reprezentantów Polski. W kadrze znalazła się między innymi medalistka olimpijska Julia Szeremeta.

Transmisje MŚ w boksie olimpijskim od 4 do 14 września w Polsacie Sport Fight, na kanałach Polsat Sport Extra i na Polsat Box Go.