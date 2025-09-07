Kubica z pierwszym takim sukcesem w karierze! Już w niedzielę szansa na więcej

Julian CieślakMoto

Robert Kubica wygrał sesję kwalifikacyjną przed sześciogodzinnym wyścigiem na torze COTA w Austin w ramach długodystansowych mistrzostw świata WEC. Transmisja niedzielnego wyścigu Lone Star Le Mans w Austin w Polsacie Sport 2, Polsacie Sport Premium 2 i online na Polsat Box Go.

Kubica z pierwszym takim sukcesem w karierze! Już w niedzielę szansa na więcej
fot. PAP
Robert Kubica

Robert Kubica już w treningach na torze COTA w Austin pokazywał się z bardzo dobrej strony. Tym samym to on w kwalifikacjach zasiadł za kierownicą Ferrari 499P.

 

ZOBACZ TAKŻE: Marczyk i Gospodarczyk kończą pierwszy etap Rali Ceredigion na podium

 

W pierwszej sesji Polak okazał się gorszy jedynie od Nicolasa Varrone. W Hyperpole - najważniejszej części kwalifikacji - był już najlepszy. Krakowianin osiągnął czas 1:57,655.

 

Dla Kubicy to historyczny sukces. Jest to pierwsze w jego karierze pole position w tej serii wyścigowej.

 

Rok temu natomiast - na tym samym torze - Kubica sięgnął po swoją pierwszą wiktorię w wyścigu w ramach długodystansowych mistrzostw świata WEC.

 

Jak będzie tym razem? Sześciogodzinny wyścig w Austin odbędzie się już w niedzielę 7 września. Kierowcy wystartują o godzinie 20:00.

 

Transmisja wyścigu Lone Star Le Mans w Austin w ramach mistrzostw świata w wyścigach długodystansowych WEC w Polsacie Sport 2 (z przerwami), Polsacie Sport Premium 2 (cały, bez przerw) i online na Polsat Box Go. Początek o godzinie 20:00.

Przejdź na Polsatsport.pl
INNEMISTRZOSTWA ŚWIATA W WYŚCIGACH DŁUGODYSTANSOWYCH WECMISTRZOSTWA ŚWIATA W WYŚCIGACH DŁUGODYSTANSOWYCH WEC 2025MOTOROBERT KUBICAWECWEC 2025
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Kubica, Marquez i Rossi, czyli podsumowanie 2017 roku w sportach motorowych
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 