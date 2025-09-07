Kubica z pierwszym takim sukcesem w karierze! Już w niedzielę szansa na więcej

Robert Kubica już w treningach na torze COTA w Austin pokazywał się z bardzo dobrej strony. Tym samym to on w kwalifikacjach zasiadł za kierownicą Ferrari 499P.

W pierwszej sesji Polak okazał się gorszy jedynie od Nicolasa Varrone. W Hyperpole - najważniejszej części kwalifikacji - był już najlepszy. Krakowianin osiągnął czas 1:57,655.

Dla Kubicy to historyczny sukces. Jest to pierwsze w jego karierze pole position w tej serii wyścigowej.

Rok temu natomiast - na tym samym torze - Kubica sięgnął po swoją pierwszą wiktorię w wyścigu w ramach długodystansowych mistrzostw świata WEC.

Jak będzie tym razem? Sześciogodzinny wyścig w Austin odbędzie się już w niedzielę 7 września. Kierowcy wystartują o godzinie 20:00.

Transmisja wyścigu Lone Star Le Mans w Austin w ramach mistrzostw świata w wyścigach długodystansowych WEC w Polsacie Sport 2 (z przerwami), Polsacie Sport Premium 2 (cały, bez przerw) i online na Polsat Box Go. Początek o godzinie 20:00.