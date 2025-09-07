Meldunek spod Stadionu Śląskiego. "Nad reprezentacją zaświeciło słońce"

Reprezentacja Polski rozegra w niedzielny wieczór piąty mecz w eliminacjach mistrzostw świata 2026. Na Stadionie Śląskim w Chorzowie rywalem Biało-Czerwonych będzie Finlandia. W programie Cafe Futbol połączyliśmy się z naszym wysłannikiem na to spotkanie, Michałem Białońskim.

fot. PAP
Prowadzący program Przemysław Iwańczyk zapytał naszego reportera o jego obserwacje dotyczące reprezentacji Polski. Michał Białoński od kilku dni z bliska przygląda się kadrze.

 

- Moja obserwacja jest taka, że po kilku dniach zgrupowania nad reprezentacją Polski zaświeciło słońce. Hiszpańskie słońce. Dwaj trenerzy przygotowania fizycznego z Półwyspu Iberyjskiego potrafią wprowadzić świetną atmosferę, zażartować. Tak samo selekcjoner Jan Urban - zaczął nasz dziennikarz.


Białoński zwrócił też uwagę na zmianę zachowania samych piłkarzy.


- Kadrowicze podchodzą do swoich obowiązków z wolną głową, uśmiechem i poświęceniem. Każdy jest odpowiedzialny za wynik, a nie patrzy tylko na Roberta Lewandowskiego i Piotra Zielińskiego - wyjaśnił.


Jednocześnie dziennikarz Polsatu Sport przestrzegał przed zbyt dużym optymizmem.


- Finowie rozwinęli się od czerwca. Kilku piłkarzy zmieniło kluby na lepsze. O naszych zawodnikach niekoniecznie da się to powiedzieć. Szykuje się więc na pewno trudne spotkanie - zakończył Białoński.


Całe łączenie z Michałem Białońskim w załączonym materiale wideo.

 

