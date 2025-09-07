MŚ siatkarek 2025. Nagrody indywidualne. Kto został MVP?

Robert MurawskiSiatkówka

Reprezentacja Włoch wywalczyła złoty medal mistrzostw świata siatkarek. Kolejne miejsca zajęły Turcja oraz Brazylia. Po finale turnieju rozegranego w Tajlandii przyznano wyróżnienia indywidualne. Kto dostał nagrody dla najlepszych siatkarek MŚ 2025?

fot. PAP/EPA/RUNGROJ YONGRIT
Alessia Orro - rozgrywająca reprezentacji Włoch została uznana najlepszą zawodniczką (MVP) mistrzostw świata w siatkówce Tajlandia 2025.

Siatkarki reprezentacji Włoch w finale MŚ 2025 pokonały Turcję 3:2. W meczu o brązowy medal Brazylia wygrała z Japonią również 3:2. Siatkarki tych czterech drużyn znalazły się w drużynie marzeń turnieju. Trzy miejsca przypadły zawodniczkom z Italii, dwa przyznano Turczynkom, a po jednej przedstawicielkom Brazylii i Japonii.

 

Nagrodę MVP otrzymała Alessia Orro, która została uznana również najlepszą rozgrywającą turnieju. Siatkarka reprezentacji Włoch ma 27 lat, w ostatnich sezonach grała w Vero Volley Milano, ale w przyszłym będzie reprezentowała barwy tureckiego Fenerbahce. W przeszłości w turniejach reprezentacyjnych Orro otrzymywała nagrody dla najlepszej rozgrywającej mistrzostw Europy (2021), Ligi Narodów (2022, 2024, 2025) oraz igrzysk olimpijskich Paryż 2024.

 

Przypomnijmy, że w poprzednich edycjach mistrzostw świata siatkarek nagrody MVP otrzymały: Lang Ping (1982, Chiny), Yang Xilan (1986, Chiny), Irina Parkhomchuk (1990, ZSRR), Regla Torres (1994, 1998, Kuba), Elisa Togut (2002, Włochy), Yoshie Takeshita (2006, Japonia), Yekaterina Gamova (2010, Rosja), Kimberly Hill (2014, USA), Tijana Bošković (2018, 2022, Serbia).

 

Nagrody indywidualne MŚ siatkarek 2025:

 

MVP: Alessia Orro (Włochy)

 

najlepsza rozgrywająca: Alessia Orro (Włochy)
najlepsze przyjmujące: Gabi (Brazylia), Mayu Ishikawa (Japonia)
najlepsza atakująca: Melissa Vargas (Turcja)
najlepsze środkowe: Anna Danesi (Włochy), Eda Erdem (Turcja)
najlepsza libero: Monika de Gennaro (Włochy).

 

WYNIKI MŚ SIATKAREK

