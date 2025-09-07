MŚ siatkarek 2025. Najlepsze akcje półfinałów i meczów o medale (WIDEO)

Mistrzostwa świata w siatkówce kobiet 2025 zostały rozegrane w dniach 22 sierpnia – 7 września w Tajlandii. W turnieju zaprezentowały się 32 reprezentacje, szesnaście z nich awansowało do fazy pucharowej, która rozpoczęła się od 1/8 finału.

Po ćwierćfinałach, w których z imprezą pożegnała się m.in. reprezentacja Polski, w turnieju pozostały cztery najlepsze drużyny. Stoczyły one pasjonującą walkę o medale.

W półfinałach Turcja zwyciężyła Japonię 3:1, a Włochy pokonały po epickim boju Brazylię 3:2. Mecze o medale przyniosły dwa pięciosetowe starcia - Brazylia wygrała z Japonią, a Włoszki ograły reprezentację Turcji. Nagrodę dla najlepszej zawodniczki (MVP) otrzymała reprezentantka Włoch Alessia Orro, która została również uznana za najlepszą rozgrywającą turnieju.

Spotkania ostatniej fazy MŚ 2025 obfitowały w kapitalne akcje. Efektowne ataki, potężne bloki, kapitalne obrony i zaskakujące zagrywki - to wszystko zebraliśmy w załączonych materiałach wideo:

MŚ siatkarek - asy serwisowe

MŚ siatkarek - punktowe bloki

MŚ siatkarek - efektowne ataki

MŚ siatkarek - najdłuższe akcje

