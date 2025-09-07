MŚ siatkarek 2025. Najlepsze akcje półfinałów i meczów o medale (WIDEO)
Rywalizacja w strefie medalowej mistrzostw świata siatkarek dostarczyła kibicom ogromnych emocji. Trzy z czterech spotkań kończyły się tie-breakami, nie brakowało też wspaniałych siatkarskich wymian, asów serwisowych, efektownych bloków i mocnych ataków. Zobacz najlepsze akcje decydującej fazy MŚ 2025 - półfinałów oraz meczów o medale.
Asy serwisowe w decydujących meczach MŚ siatkarek 2025
Punktowe bloki w decydujących meczach MŚ siatkarek 2025
Efektowne ataki w decydujących meczach MŚ siatkarek 2025
Najdłuższe akcje w decydujących meczach MŚ siatkarek 2025
Japonia - Turcja. Skrót meczu
Włochy - Brazylia. Skrót meczu
Brazylia - Japonia. Skrót meczu
Turcja - Włochy. Skrót meczu
Mistrzostwa świata w siatkówce kobiet 2025 zostały rozegrane w dniach 22 sierpnia – 7 września w Tajlandii. W turnieju zaprezentowały się 32 reprezentacje, szesnaście z nich awansowało do fazy pucharowej, która rozpoczęła się od 1/8 finału.
Zobacz także: Końcowa klasyfikacja MŚ siatkarek 2025. Które miejsce zajęła Polska?
Po ćwierćfinałach, w których z imprezą pożegnała się m.in. reprezentacja Polski, w turnieju pozostały cztery najlepsze drużyny. Stoczyły one pasjonującą walkę o medale.
W półfinałach Turcja zwyciężyła Japonię 3:1, a Włochy pokonały po epickim boju Brazylię 3:2. Mecze o medale przyniosły dwa pięciosetowe starcia - Brazylia wygrała z Japonią, a Włoszki ograły reprezentację Turcji. Nagrodę dla najlepszej zawodniczki (MVP) otrzymała reprezentantka Włoch Alessia Orro, która została również uznana za najlepszą rozgrywającą turnieju.
Spotkania ostatniej fazy MŚ 2025 obfitowały w kapitalne akcje. Efektowne ataki, potężne bloki, kapitalne obrony i zaskakujące zagrywki - to wszystko zebraliśmy w załączonych materiałach wideo:
MŚ siatkarek - asy serwisowe
MŚ siatkarek - punktowe bloki
MŚ siatkarek - efektowne ataki
MŚ siatkarek - najdłuższe akcje
