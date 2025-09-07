MŚ w boksie olimpijskim: Wygrane Anety Rygielskiej i Pawła Bracha

Najbardziej doświadczona w polskiej reprezentacji, 30-letnia Aneta Rygielska świetnie rozpoczęła turniej. Przed nią teraz walka o wejście do ósemki z Amerykanką Jajairą Gonzalez - we wtorek, 9 września.

W drugiej sobotniej serii boksował również w 1/16 finału Paweł Brach (60 kg) z Johanem Aguero z Dominikany. To była trudna walka, ale Polak poradził sobie z niezłym w obronie przeciwnikiem. Po pierwszej rundzie 5:0, druga też dla naszego boksera 3:2. W trzeciej radomianin kontrolował wydarzenia ringowe, a sędziowie docenili jego sposób na sukces.



Podsumowując, walka była trudna, ale Paweł Brach triumfował 5:0 (30-27, 30-27, 30-27, 29-28, 29-28). 8 września zmierzy się z Węgrem Kruzito Kovacsem, który dziś pokonał Kubańczyka Luisa Enriquea Vinet Garcię.



Z kolei trzecia runda zadecydowała o przegranej Natalii Kuczewskiej (51 kg). Mimo bardzo dobrego początku walki 1/16 finału, Polka przegrała 2:3 z Wenezuelką Irismar Cardozo Rojas. Pierwsza runda dla Natalii Kuczewskiej 5:0, która była celniejsza, dokładniejsza, słowem - skuteczeniejsza. W drugiej lepsza rywala z Ameryki Południowej (3:2), ale dalej wygrywała nasza zawodniczka 2:0.



Niestety w trzeciej rundzie wszyscy sędziowie punktowali 10-9 dla Rojas. Reprezentantka Polski, która za kilka dni skończy 22 lata (ur. 12 września 2003 roku), poniosła porażkę 2:3 (29-28, 29-28, 28-29, 28-29, 28-29).



W niedzielę, w 1/16 finału Nikolas Pawlik (55 kg) z Chińczykiem Liu Chuangiem, Nikodem Kozak (80 kg) z Uzbekiem Javokhirem Ummatalievem - w pierwszej serii od 12:00 i 1/8 finału Julia Szeremeta (57 kg) z Chinką Cai Yan, Barbara Marcinkowska (70 kg) z Angielką Chantelle Reid, 1/16 finału Bartłomiej Rośkowicz z Finem Ismailem Umarem - w drugiej od 19:00.

