Najpierw w kwalifikacjach, potem w wyścigu! Verstappen najlepszy w GP Włoch

Drugie miejsce zajął Brytyjczyk Lando Norris, a trzecie inny kierowca McLarena, lider klasyfikacji MŚ Australijczyk Oscar Piastri.

To trzecia wygrana Verstappena na tym torze, poprzednio triumfował w 2022 i 2023 roku.

Najlepszy z kierowców Ferrari w najbardziej prestiżowym dla tej ekipy wyścigu był czwarty na mecie Monakijczyk Charles Leclerc, który na Monzie zwyciężył w poprzednim sezonie.

BS, PAP