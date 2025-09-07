Najpierw w kwalifikacjach, potem w wyścigu! Verstappen najlepszy w GP Włoch
Czterokrotny mistrz świata Holender Max Verstappen z zespołu Red Bull wygrał na torze Monza wyścig Formuły 1 o Grand Prix Włoch, 16. rundę tegorocznego cyklu. Holender w sobotę był najszybszy także w kwalifikacjach.
Max Verstappen
Drugie miejsce zajął Brytyjczyk Lando Norris, a trzecie inny kierowca McLarena, lider klasyfikacji MŚ Australijczyk Oscar Piastri.
To trzecia wygrana Verstappena na tym torze, poprzednio triumfował w 2022 i 2023 roku.
Najlepszy z kierowców Ferrari w najbardziej prestiżowym dla tej ekipy wyścigu był czwarty na mecie Monakijczyk Charles Leclerc, który na Monzie zwyciężył w poprzednim sezonie.
