Najpierw w kwalifikacjach, potem w wyścigu! Verstappen najlepszy w GP Włoch

Czterokrotny mistrz świata Holender Max Verstappen z zespołu Red Bull wygrał na torze Monza wyścig Formuły 1 o Grand Prix Włoch, 16. rundę tegorocznego cyklu. Holender w sobotę był najszybszy także w kwalifikacjach.

fot. AFP
Max Verstappen

Drugie miejsce zajął Brytyjczyk Lando Norris, a trzecie inny kierowca McLarena, lider klasyfikacji MŚ Australijczyk Oscar Piastri.

 

To trzecia wygrana Verstappena na tym torze, poprzednio triumfował w 2022 i 2023 roku.

 

Najlepszy z kierowców Ferrari w najbardziej prestiżowym dla tej ekipy wyścigu był czwarty na mecie Monakijczyk Charles Leclerc, który na Monzie zwyciężył w poprzednim sezonie.

BS, PAP
