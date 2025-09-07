Nieoczekiwany koniec. Pogromcy Polaków ze złotem

Siatkówka

Zakończył się męski VW Beach Pro Tour Futures Warsaw by ORLEN Termika. Ostatniego dnia wydarzenia rozdane zostały medale. Brązowy po zaciętej walce zdobyli Estończycy. Z powodu kontuzji finał się nie odbył. Srebro wywalczyli Ukraińcy, a zwycięzcami turnieju zostali Litwini. Ci ostatni pokonali w trakcie zawodów trzy polskie pary.

fot. Kamil Pastusiak
Zakończył się męski VW Beach Pro Tour Futures Warsaw by ORLEN Termika.

W niedzielę rozegrano najważniejsze spotkania VW Beach Pro Tour Futures Warsaw by ORLEN Termika. Oba mimo że piekielnie wyrównane kończyły się w dwóch setach W pierwszym z nich Ukraińcy Anton Moiseiev i Vitalii Savvin pokonali Marta Tiisaara i Dimitriya Korotkova z Estonii. W Czesi Kristof Oliva i Vaclac przegrali z Litwinami – Arnasem Rumseviciusem i Karolisem Palubinskasem.

 

Po krótkiej przerwie przyszedł czas na bezpośrednią rywalizację medalową. Pary Tiisaar/Korotkov i Oliva/Kurka zażarcie walczyły o najniższy stopień podium. Po zaciętym, trzysetowym spotkaniu z brązowego medalu mogli cieszyć się Estończycy Mart Tiisaar i Dimitriy Korotkov.

 

W turnieju zabrakło przysłowiowej „kropki nad „i””. W finale rywalizować mieli Ukraińcy oraz Litwini. Krótko przed starciem Vitali Savvin zgłosił kontuzję pleców i mecz nie odbył się. Złoty medal trafił więc w ręce Arnasa Rumseviciusa i Karolisa Palubinskasa. Srebro natomiast przypadło w udziale Antonowi Moiseievowi i Vitaliiemu Savvinowi.

 

Zwycięzcy turnieju VW Beach Pro Tour Futures Warsaw by ORLEN Termika w drodze po złoty medal pokonali w turnieju głównym aż trzy polskie zespoły. W fazie grupowej byli lepsi od Aleksandra Czachorowskiego i Michała Koryckiego. W Round of 12 pokonali Jędrzeja Brożyniaka i Piotra Janiaka. Natomiast w ćwierćfinale po zaciętym pojedynku w pokonanym polu zostawili Piotra Kantora i Filipa Lejawę.

W najbliższy czwartek na boisko zlokalizowane na Plaży Wilanów wybiegną siatkarki.

 

VW Beach Pro Tour Futures Warsaw by ORLEN Termika – wyniki niedziela

 

Półfinały:

 

Moiseiev/Savvin (UKR) - Tiisaar/Korotkov (EST) 2:0 (25:23, 23:21)

Oliva/Kurka (CZE) - Rumsevicius/Palubinskas (LTU) 0:2 (20:22, 22:24)

 

Mecz o 3. miejsce:

 

Tiisaar/Korotkov (EST) - Oliva/Kurka (CZE) 2:1 (21:19, 20:22, 15:13)

 

Finał:

 

Moiseiev/Savvin (UKR) - Rumsevicius/Palubinskas (LTU) 0:2 (0:21, 0:21 – kontuzja UKR)

Informacja prasowa
SIATKÓWKASIATKÓWKA PLAŻOWA
