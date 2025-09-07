Nieoczekiwany koniec. Pogromcy Polaków ze złotem

W niedzielę rozegrano najważniejsze spotkania VW Beach Pro Tour Futures Warsaw by ORLEN Termika. Oba mimo że piekielnie wyrównane kończyły się w dwóch setach W pierwszym z nich Ukraińcy Anton Moiseiev i Vitalii Savvin pokonali Marta Tiisaara i Dimitriya Korotkova z Estonii. W Czesi Kristof Oliva i Vaclac przegrali z Litwinami – Arnasem Rumseviciusem i Karolisem Palubinskasem.

Po krótkiej przerwie przyszedł czas na bezpośrednią rywalizację medalową. Pary Tiisaar/Korotkov i Oliva/Kurka zażarcie walczyły o najniższy stopień podium. Po zaciętym, trzysetowym spotkaniu z brązowego medalu mogli cieszyć się Estończycy Mart Tiisaar i Dimitriy Korotkov.

W turnieju zabrakło przysłowiowej „kropki nad „i””. W finale rywalizować mieli Ukraińcy oraz Litwini. Krótko przed starciem Vitali Savvin zgłosił kontuzję pleców i mecz nie odbył się. Złoty medal trafił więc w ręce Arnasa Rumseviciusa i Karolisa Palubinskasa. Srebro natomiast przypadło w udziale Antonowi Moiseievowi i Vitaliiemu Savvinowi.

Zwycięzcy turnieju VW Beach Pro Tour Futures Warsaw by ORLEN Termika w drodze po złoty medal pokonali w turnieju głównym aż trzy polskie zespoły. W fazie grupowej byli lepsi od Aleksandra Czachorowskiego i Michała Koryckiego. W Round of 12 pokonali Jędrzeja Brożyniaka i Piotra Janiaka. Natomiast w ćwierćfinale po zaciętym pojedynku w pokonanym polu zostawili Piotra Kantora i Filipa Lejawę.

W najbliższy czwartek na boisko zlokalizowane na Plaży Wilanów wybiegną siatkarki.

VW Beach Pro Tour Futures Warsaw by ORLEN Termika – wyniki niedziela

Półfinały:

Moiseiev/Savvin (UKR) - Tiisaar/Korotkov (EST) 2:0 (25:23, 23:21)

Oliva/Kurka (CZE) - Rumsevicius/Palubinskas (LTU) 0:2 (20:22, 22:24)

Mecz o 3. miejsce:

Tiisaar/Korotkov (EST) - Oliva/Kurka (CZE) 2:1 (21:19, 20:22, 15:13)

Finał:

Moiseiev/Savvin (UKR) - Rumsevicius/Palubinskas (LTU) 0:2 (0:21, 0:21 – kontuzja UKR)

