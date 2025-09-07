Niestety. Polak odpadł z MŚ

Sporty walki

Bartłomiej Rośkowicz odpadł z mistrzostw świata w boksie w Liverpoolu. Polak przegrał w drugiej rundzie z Finem Ismailem Umarem.

fot. Polsat Sport

Pojedynek odbył się w kategorii do 65 kg.

 

Rośkowicz przegrał dwie pierwsze rundy, więc w trzeciej musiał ruszyć znacznie odważniej. Tak też było, Polak starał się zamykać Umara na linach i trafiać ciosami. 

Niestety, do zwycięstwa to nie wystarczyło.


Fin wygrał na kartach punktowych u wszystkich sędziów i awansował do trzeciej rundy. Polak zakończył swój udział w MŚ.

 

 

Wynik walki:

 

Ismail Umar pokonał Bartłomieja Rośkowicza jednogłośną decyzją sędziów (30:27, 30:27, 30:27, 29:28, 29:28)

 

Transmisje MŚ w boksie olimpijskim od 4 do 14 września w Polsacie Sport Fight, na kanałach Polsat Sport Extra i na Polsat Box Go. 

