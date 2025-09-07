Niestety. Polak odpadł z MŚ
Bartłomiej Rośkowicz odpadł z mistrzostw świata w boksie w Liverpoolu. Polak przegrał w drugiej rundzie z Finem Ismailem Umarem.
Pojedynek odbył się w kategorii do 65 kg.
Rośkowicz przegrał dwie pierwsze rundy, więc w trzeciej musiał ruszyć znacznie odważniej. Tak też było, Polak starał się zamykać Umara na linach i trafiać ciosami.
Niestety, do zwycięstwa to nie wystarczyło.
Fin wygrał na kartach punktowych u wszystkich sędziów i awansował do trzeciej rundy. Polak zakończył swój udział w MŚ.
Wynik walki:
Ismail Umar pokonał Bartłomieja Rośkowicza jednogłośną decyzją sędziów (30:27, 30:27, 30:27, 29:28, 29:28)
Transmisje MŚ w boksie olimpijskim od 4 do 14 września