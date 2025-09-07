Niestety. Polak odpadł z MŚ

Pojedynek odbył się w kategorii do 65 kg.

Rośkowicz przegrał dwie pierwsze rundy, więc w trzeciej musiał ruszyć znacznie odważniej. Tak też było, Polak starał się zamykać Umara na linach i trafiać ciosami.



Niestety, do zwycięstwa to nie wystarczyło.



Fin wygrał na kartach punktowych u wszystkich sędziów i awansował do trzeciej rundy. Polak zakończył swój udział w MŚ.

Wynik walki:

Ismail Umar pokonał Bartłomieja Rośkowicza jednogłośną decyzją sędziów (30:27, 30:27, 30:27, 29:28, 29:28)

