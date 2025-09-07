Polak odpadł z mistrzostw świata

W rywalizacji do 80 kilogramów wśród mężczyzn reprezentant Polski Nikodem Kozak zmierzył się z Javokhirem Ummatalievem z Uzbekistanu.

Jak się okazało, Ummataliev pewnie wypunktował polskiego zawodnika i wywalczył awans do kolejnej rundy.

- Bolesna lekcja, ale dla dalszej kariery potrzebna - przyznał tuż po walce komentujący ten pojedynek Przemysław Saleta.

Wcześniej w niedzielę z turniejem pożegnał się inny z reprezentantów Polski, Nikolas Pawlik.

Rywalizacja w Anglii toczy się w dniach 4-14 września. Po raz pierwszy w historii zmagania tej rangi odbywają się pod egidą World Boxing, a zatem federacji wspieranej przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski.

Transmisje MŚ w boksie olimpijskim od 4 do 14 września w Polsacie Sport Fight, na kanałach Polsat Sport Extra i na Polsat Box Go.

Javokhir Ummataliev pokonał Nikodema Kozaka decyzją sędziów.

BS, Polsat Sport