Polak odpadł z mistrzostw świata

Sporty walki

Nikodem Kozak - Javokhir Ummataliev to niedzielna walka mistrzostw świata w boksie w Liverpoolu. Pewnie na punkty wygrał reprezentant Uzbekistanu, który wyeliminował Polaka z turnieju.

fot. Polsat Sport
Nikodem Kozak

W rywalizacji do 80 kilogramów wśród mężczyzn reprezentant Polski Nikodem Kozak zmierzył się z Javokhirem Ummatalievem z Uzbekistanu.

 

Jak się okazało, Ummataliev pewnie wypunktował polskiego zawodnika i wywalczył awans do kolejnej rundy.

 

- Bolesna lekcja, ale dla dalszej kariery potrzebna - przyznał tuż po walce komentujący ten pojedynek Przemysław Saleta.

 

Wcześniej w niedzielę z turniejem pożegnał się inny z reprezentantów Polski, Nikolas Pawlik.

 

Rywalizacja w Anglii toczy się w dniach 4-14 września. Po raz pierwszy w historii zmagania tej rangi odbywają się pod egidą World Boxing, a zatem federacji wspieranej przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski.

 

Transmisje MŚ w boksie olimpijskim od 4 do 14 września w Polsacie Sport Fight, na kanałach Polsat Sport Extra i na Polsat Box Go.

 

Javokhir Ummataliev pokonał Nikodema Kozaka decyzją sędziów.

 

BS, Polsat Sport
BOKSSPORTY WALKI
