Polak odpadł z mistrzostw świata

Nikodem Kozak - Javokhir Ummataliev to niedzielna walka mistrzostw świata w boksie w Liverpoolu. Pewnie na punkty wygrał reprezentant Uzbekistanu, który wyeliminował Polaka z turnieju.
W rywalizacji do 80 kilogramów wśród mężczyzn reprezentant Polski Nikodem Kozak zmierzył się z Javokhirem Ummatalievem z Uzbekistanu.
Jak się okazało, Ummataliev pewnie wypunktował polskiego zawodnika i wywalczył awans do kolejnej rundy.
- Bolesna lekcja, ale dla dalszej kariery potrzebna - przyznał tuż po walce komentujący ten pojedynek Przemysław Saleta.
Wcześniej w niedzielę z turniejem pożegnał się inny z reprezentantów Polski, Nikolas Pawlik.
Rywalizacja w Anglii toczy się w dniach 4-14 września. Po raz pierwszy w historii zmagania tej rangi odbywają się pod egidą World Boxing, a zatem federacji wspieranej przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski.
Javokhir Ummataliev pokonał Nikodema Kozaka decyzją sędziów.
