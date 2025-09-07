Pilny komunikat Ruchały po porażce. Stanowcza deklaracja. Wystarczyło jedno słowo

Podczas UFC w Paryżu wystąpiło trzech Polaków - Marcin Tybura, Robert Bryczek i Robert Ruchała. Tybura i Bryczek mieli już za sobą debiuty w UFC, a polski zawodnik wagi ciężkiej jest wręcz weteranem największej organizacji MMA na świecie. Ruchała stoczył natomiast pierwszy pojedynek.

ZOBACZ TAKŻE: Aguero pokonany! Polak górą na MŚ



Jego rywalem był reprezentant gospodarzy William Gomis. Zawodnicy przewalczyli trzy pełne rundy, a zwycięzcę musieli wyłonić sędziowie. Byli oni jednogłośni. Punktowali 30-27, 29-28, 29-28 na korzyść Francuza.



Krótko po porażce Ruchała zamieścił wpis w swoich mediach społecznościowych. Złożył lakoniczną, ale bardzo konkretną deklarację.



"Wrócę" - napisał zawodnik.