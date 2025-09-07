Polsat Sport Talk - 08.09. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online
Czas na kolejne wydanie Polsat Sport Talk. Transmisja w Polsacie Sport 1 oraz na Polsat Box Go i Polsatsport.pl.
Gościem Marcina Lepy w podcaście Polsat Sport Talk będzie dr hab. Mateusz Grodecki.
Tematem rozmowy z profesorem Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej będzie kultura kibicowania.
Kim są bywalcy obiektów sportowych? Jak zmieniało się postrzeganie kibiców na przestrzeni lat, a jak zmieniało się samo środowisko? Jak na stosunek do ustawek wpłynęła ostatnia kampania prezydencka w Polsce?
Polsat Sport Talk w poniedziałek o 9:00 w Polsacie Sport 1, Polsat Box Go i na Polsatsport.pl.