Polska - Finlandia: Wynik meczu. Kto wygrał mecz Polska - Finlandia?
Polska - Finlandia to niedzielny mecz eliminacji MŚ 2026. Jaki był wynik meczu Polska - Finlandia? Kto wygrał mecz Polska - Finlandia?
Obie drużyny zgromadziły siedem punktów w czterech spotkaniach.
Biało-Czerwoni niespodziewanie zremisowali na wyjeździe z Holandią. Gospodarze objęli prowadzenie po golu Denzela Dumfriesa, a w drugiej połowie wyrównał Matty Cash. W roli selekcjonera zadebiutował Jan Urban.
Z kolei Finowie grali towarzysko. Zmierzyli się z Finlandią i przegrali 0:1 po trafieniu Erlinga Brauta Haalanda.
Reprezentacje Polski i Finlandii grały ze sobą w czerwcu. "Suomi" wygrali 2:1. Był to ostatni mecz Michała Probierza jako selekcjonera Biało-Czerwonych.
Kto wygrał mecz Polska - Finlandia? To pytanie mogą zadawać sobie fani futbolu. Wynik meczu Polska - Finlandia pojawi się w tekście zaraz po zakończeniu spotkania (7 września).Przejdź na Polsatsport.pl