Porażka współgospodarzy mundialu. Przegrali z Koreańczykami

Reprezentacja USA, która są jednym ze współgospodarzy piłkarskich mistrzostw świata z Kanadą i Meksykiem, przygotowuje się do przyszłorocznego turnieju. Amerykanom nie idzie najlepiej, w sobotę przegrali mecz towarzyski z Koreą Południową 0:2.

fot. AFP
Reprezentacja USA, notowana na 15. miejscu w rankingu FIFA, nie wygrała ani jednego z ostatnich siedmiu meczów z drużynami z czołowej 25. światowego zestawienia. Jej bilans bramek to 3-17, w tym w ostatnich pięciu spotkaniach zanotowała tylko jednego gola, a straciła... 11.

 

- Aby przygotować się do mistrzostw świata, musimy zbudować pewność siebie i dać ją kibicom, więc porażka jest z pewnością rozczarowująca – powiedział napastnik Folarin Balogun.

 

Niekorzystne wyniki nie martwią jednak trenera Amerykanów Mauricio Pochettino.

 

- Co, ja się martwię? Musimy zacząć wygrywać, gdy rozpoczną się mistrzostwa świata. Jest zbyt wiele przykładów drużyn, które wygrywają przez pięć lat, a potem przyjeżdżają na mundial i nie są w najlepszej formie. Grałem w reprezentacji Argentyny w 2002 roku, wygrywaliśmy przez pięć lat, a potem dotarliśmy na mistrzostwa świata i odpadliśmy w fazie grupowej - powiedział szkoleniowiec.

 

Zespół USA nie przystępował do spotkań towarzyskich w najmocniejszym składzie. Tylko połowa obecnej kadry grała w rozgrywkach o Złoty Puchar CONCACAF, a kilku podstawowych zawodników nie zostało powołanych na mecz z Koreą Południową i wtorkowe spotkanie z Japonią.

 

- Nie sądzę, żebyśmy czuli presję, żeby wygrać. Oczywiście chcemy zwyciężać, ale to mecze towarzyskie, więc to jest czas, żeby się czegoś nauczyć. Musimy być cały czas w formie, bo nawet jeśli gra się całkiem nieźle, jeśli nie jest się w formie nawet przez sekundę, można stracić bramkę – powiedział prawy obrońca Sergino Dest, który zagrał po raz pierwszy od marca 2024 roku, gdy zerwał więzadło krzyżowe w prawym kolanie.

 

Inauguracyjny mecz Amerykanów w mistrzostwach świata 12 czerwca 2026 roku będzie ich pierwszym meczem o punkty od 11 miesięcy

