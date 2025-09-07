Postraszyli faworytów! Pięć goli w meczu "polskiej" grupy

Piłka nożna

Litwa przegrała w Kownie z Holandią 2:3 (2:2) w niedzielnym meczu rywali Polaków w grupie G eliminacji piłkarskich mistrzostw świata.

fot. PAP
Memphis Depay

Memphis Depay został najskuteczniejszym piłkarzem reprezentacji Holandii w historii. W czerwcu dogonił Robina van Persie'ego, który w latach 2005–17 zdobył 50 bramek. W starciu z Litwą Depay dołożył dwie kolejne. W 11. minucie otworzył, a w 64. ustalił wynik.

 

Holandia jest liderem grupy G. W czterech meczach zgromadziła 10 punktów. Kolejne miejsca zajmują Polska i Finlandia, które mają siedem punktów. Litwa jest czwarta - 3 pkt, a zestawienie zamyka Malta - 2 pkt.

Skrót meczu Litwa - Holandia:

Litwa - Holandia 2:3 (2:2).

Bramki: dla Litwy - Gvidas Gineitis (36), Edvinas Girdvainis (43); dla Holandii - Memphis Depay (11, 64), Quinten Timber (33).

 

Sędzia: Elchin Masijew (Azerbejdżan).

BS, PAP
MŚ 2026PIŁKA NOŻNA
