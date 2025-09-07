Poznaliśmy zwycięzcę Europejskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego

Zawodnicy Stuttgart Surge wygrali Europejską Ligę Futbolu Amerykańskiego! W finale pokonali Vikings Vienna 24:17. To ich pierwszy tytuł w historii.

fot. Polsat Sport

Zespół Vienna Vikings po raz trzeci znalazł się w finale Europejskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego. Austriacy zwyciężyli w 2022 roku, a dwa lata później ulegli Rhein Fire. Dla Stuttgart Surge był to pierwszy finał.

 

Pierwsza kwarta zaczęła się znakomicie dla Austriaków, którzy po punktach Bena Holmesa, Reece'a Horna i Dennisa Tasica prowadzili 10:0. Niemcy zmniejszyli straty po dobrych akcjach Reilly'ego Hennesseya oraz Timo Bronna (10:7).

 

Druga kwarta zakończyła się remisem 7:7, więc Austriacy do przerwy prowadzili 17:14.

 

Później coś w grze Vikings Vienna ewidentnie się popsuło. Punktowali tylko Niemcy i w pewnym momencie objęli najwyższe prowadzenie w spotkaniu (24:17).

Takim wynikiem zakończył się ten finał. Stuttgart Surge wygrało Europejską Ligę Futbolu Amerykańskiego!

 

Vikings Vienna - Stuttgart Surge 17:24 (10:7, 7:7, 0:3, 0:7)

