Precedens w lekkoatletyce? Szalony plan Kenijki

Faith Kipyegon podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata w Tokio będzie chciała przejść do historii jako pierwsza biegaczka, która na dwóch imprezach z rzędu zdobędzie złoto w biegach na 1500 i 5000 m. Kenijka była najlepsza na tych dystansach w 2023 roku w Budapeszcie.

fot. PAP
Żaden sportowiec dotychczas nie zdobył złota w obu biegach podczas więcej niż jednych zawodów globalnego czempionatu.

 

Reprezentujący USA Kenijczyk Bernard Lagat wygrał oba biegi w 2007 roku, a Holenderka Sifan Hassan była najszybsza na 1500 i 10000 m w 2019 roku.

 

- To kwestia nastawienia. Wszystko zależy od nastawienia, a także od przygotowania i cierpliwości. Chodzi o to, co chcesz osiągnąć, aby kolejne pokolenia mogły cię naśladować - powiedziała Kipyegon.

 

Tegoroczny sezon 31-letniej Kenijki jest spektakularny. Trzykrotna złota medalistka olimpijska pobiła własny rekord świata na 1500 m podczas zawodów w Eugene, uzyskując 3.48,68.

 

Zawody w Tokio rozpoczną się 13 września. 

