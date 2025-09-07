Precedens w lekkoatletyce? Szalony plan Kenijki

Żaden sportowiec dotychczas nie zdobył złota w obu biegach podczas więcej niż jednych zawodów globalnego czempionatu.

Reprezentujący USA Kenijczyk Bernard Lagat wygrał oba biegi w 2007 roku, a Holenderka Sifan Hassan była najszybsza na 1500 i 10000 m w 2019 roku.

- To kwestia nastawienia. Wszystko zależy od nastawienia, a także od przygotowania i cierpliwości. Chodzi o to, co chcesz osiągnąć, aby kolejne pokolenia mogły cię naśladować - powiedziała Kipyegon.

Tegoroczny sezon 31-letniej Kenijki jest spektakularny. Trzykrotna złota medalistka olimpijska pobiła własny rekord świata na 1500 m podczas zawodów w Eugene, uzyskując 3.48,68.

Zawody w Tokio rozpoczną się 13 września.