Przerwał zwycięską serię brata! Hiszpan najlepszy w Katalonii

Startujący z pole position 29-letni Alex Marquez zachował zimną krew i zanotował bardzo dobry wyścig, od początku do końca utrzymując przewagę nad starszym bratem. Zwyciężając w niedzielę przerwał serię 15 wygranych z rzędu trzy lata starszego Marca i uniemożliwił mu przypieczętowanie siódmego mistrzostwa świata podczas kolejnego wyścigu o Grand Prix San Marino.

Podium uzupełnił Włoch Enea Bastiannini (KTM).

Liderem klasyfikacji generalnej pozostaje Marc Marquez - 487 pkt. Alex Marquez traci do niego 182 punkty, a trzeci Włoch Francesco Bagnaia (Ducati) - 250.

W Moto2 triumfował Hiszpan Daniel Holgado (Aspar), drugi był Brytyjczyk Jake Dixon (VDS), a trzeci Hiszpan David Munoz (KTM). Liderem klasyfikacji generalnej pozostał czwarty w niedzielę Hiszpan Manu Gonzalez (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP) z dorobkiem 217 punktów.

W klasie Moto3 wygrał Hiszpan Angel Piqueras (MSI). Drugie miejsce zajął jego rodak Jose Antonio Rueda (KTM), który pozostał liderem klasyfikacji generalnej - 270 punktów. Trzeci był Japończyk Taiyo Furusato (Honda).

Motocykliści wrócą do rywalizacji w dniach 12-14 września w wyścigu o Grand Prix San Marino.

BS, PAP