Dwa mecze, cztery punkty - to bilans wrześniowych meczów reprezentacji Polski w eliminacjach MŚ 2026. W debiucie Jana Urbana polscy piłkarze zremisowali na wyjeździe z Holandią 1:1, a teraz pewnie ograli u siebie z Finlandią 3:1.

Eliminacje MŚ 2026: Wyniki i skróty meczów

Wcześniej, jeszcze pod wodzą Michała Probierza, wygrali w marcu w Warszawie z Litwą 1:0 i Maltą 2:0, a w czerwcu ulegli Finlandii w Helsinkach 1:2.

W niedzielę w meczu polskiej grupy Holandia ograła Litwę. Tym samym zarówno Holendrzy, jak i Polacy mają na swoim koncie po 10 punktów. "Oranje" rozegrali jednak jedno spotkanie mniej.

Tabela polskiej grupy eliminacyjnej MŚ 2026. Które miejsce zajmuje Polska?

BS, Polsat Sport