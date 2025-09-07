Tabela polskiej grupy eliminacyjnej MŚ 2026. Które miejsce zajmuje Polska?

Piłka nożna

Za nami kolejny mecz reprezentacji Polski w ramach eliminacji piłkarskich mistrzostw świata 2026. Jak wygląda tabela polskiej grupy? Które miejsce zajmuje Polska w grupie G?

Tabela polskiej grupy eliminacyjnej MŚ 2026. Które miejsce zajmuje Polska?
Tabela polskiej grupy eliminacyjnej MŚ 2026. Które miejsce zajmuje Polska?

Dwa mecze, cztery punkty - to bilans wrześniowych meczów reprezentacji Polski w eliminacjach MŚ 2026. W debiucie Jana Urbana polscy piłkarze zremisowali na wyjeździe z Holandią 1:1, a teraz pewnie ograli u siebie z Finlandią 3:1.

 

Eliminacje MŚ 2026: Wyniki i skróty meczów

 

Wcześniej, jeszcze pod wodzą Michała Probierza, wygrali w marcu w Warszawie z Litwą 1:0 i Maltą 2:0, a w czerwcu ulegli Finlandii w Helsinkach 1:2.

 

W niedzielę w meczu polskiej grupy Holandia ograła Litwę. Tym samym zarówno Holendrzy, jak i Polacy mają na swoim koncie po 10 punktów. "Oranje" rozegrali jednak jedno spotkanie mniej.

