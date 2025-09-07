Te drużyny powalczą o tytuł MŚ. Reprezentacja Polski wśród najlepszych

Najważniejsza impreza siatkarska w 2025 roku



Przed nami najważniejsza impreza w światowej siatkówce w 2025 roku. Mowa o mistrzostwach świata mężczyzn, które już we wrześniu odbędą się na dalekich Filipinach. Kraj ten po raz pierwszy w historii będzie gościł najlepszych siatkarzy globu. Mecze rozgrywane będą na dwóch obiektach: SM Mall of Asia Arena w Pasay i Araneta Coliseum w Quezon City. W gronie 32 uczestników znajdują się Polacy.

Polacy z nadziejami na czwarty finał mistrzostw świata z rzędu



Reprezentacja Polski to lider rankingu FIVB i najrówniej grająca drużyna w ostatnich latach. W tym sezonie sięgnęła już po triumf w prestiżowej Lidze Narodów. Przed rokiem świętowała wicemistrzostwo olimpijskie. Podopieczni Nikoli Grbicia z roku na rok dokonują postępu. Jednocześnie doświadczony serbski szkoleniowiec wprowadza do drużyny młodych zawodników, aby stale utrzymać głód sukcesów i najwyższy światowy poziom.

Na Filipinach Polacy staną przed szansą na czwarty finał mistrzostw świata z rzędu. W 2022 roku na turnieju organizowanym w Polsce i na Słowenii przegrali dopiero w finale z Włochami. W latach 2014 i 2018 biało-czerwoni zostawali mistrzami świata.

Co ciekawe w finale grali też w 2006 roku w Japonii, gdy przegrali z Brazylijczykami. To oznacza, że na pięć ostatnich edycji aż czterokrotnie meldowali się w najlepszej dwójce globu. To tylko potwierdza, że zasłużenie są jednymi z faworytów do walki o tytuł na Filipinach. Stawka w tym sezonie jest jednak bardzo wyrównana i nie będzie łatwo.

Kto jeszcze znajduje się w gronie faworytów?



W gronie głównych kandydatów do złota są też Włosi, którzy bronią tytułu. Przed kilkoma tygodniami drużyna ta dotarła do finału Ligi Narodów i znów powinna liczyć się w stawce. Trzecie miejsce w tych rozgrywkach zajęli Brazylijczycy i oni również znajdują się w gronie najmocniejszych ekip. Do tego w niedawnym Memoriale Huberta Jerzego Wagnera pewnie pokonali Polaków 3:0.

W gronie czołowych drużyn nie powinno zabraknąć też:

· mistrzów olimpijskich Francuzów,

· groźnych Amerykanów i Słoweńców,

· Japończyków, którzy w ostatnich latach dołączyli do światowej czołówki.

To pomiędzy tymi drużynami powinna rozegrać się walka o medale mistrzostw świata. Zdecydowanie niżej oceniane są szanse Serbów, którzy zmagają się z wieloma problemami. Pozytywną niespodzianką mogą być Argentyńczycy, którzy wygrali Memoriał Wagnera i pokazali wyśmienitą formę.

Mecze mistrzostw świata w Polsacie



Wszystkie mecze mistrzostw świata w siatkówce mężczyzn transmitowane będą na antenach sportowych Polsatu. Przy okazji meczów Polaków stacja zrealizuje studio przedmeczowe oraz pomeczowe z udziałem siatkarskich ekspertów, oraz byłych zawodników, a także merytorycznymi analizami i prognozami.

Polsat Sport