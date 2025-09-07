Turcja - Włochy na żywo. Relacja live i wynik online finał MŚ siatkarek

Turcja - Włochy to spotkanie o pierwsze miejsce siatkarskich mistrzostw świata 2025. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Czas na decydujące rozstrzygnięcia podczas mistrzostw świata siatkarek w Tajlandii. W meczu o złoty medal Turcja zmierzy się z Włochami.

 

Obie reprezentacje wygrały swoje półfinały po niezwykle zaciętych starciach. Turcja pokonała Japonię, zwyciężając w czterech setach. Brazylia natomiast była o krok od sensacyjnego wyeliminowania reprezentacji Włoch. Ostatecznie jednak Italia triumfowała po tie breaku.

 

Mistrzostwa świata siatkarek 2025 są rozgrywane w Tajlandii w dniach 22 sierpnia – 7 września. Wystartowały w nich 32 drużyny, a 16 z nich awansowało do fazy pucharowej, która rozpoczęła się od 1/8 finału.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Turcja - Włochy na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 14.30.

BS, Polsat Sport
