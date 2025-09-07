Turcja - Włochy. Skrót finału MŚ siatkarek 2025 (WIDEO)

Robert MurawskiSiatkówka

W spotkaniu o złoty medal mistrzostw świata w siatkówce kobiet 2025 reprezentacja Turcji zmierzyła się z Włochami. Zobacz skrót meczu finałowego MŚ siatkarek Turcja - Włochy.

Turcja - Włochy. Skrót finału MŚ siatkarek 2025 (WIDEO)
fot. FIVB
Siatkarki reprezentacji Włoch zdobyły złoty medal mistrzostw świata 2025.

Włoszki były głównymi faworytkami mistrzostw świata rozgrywanych w Tajlandii. W 2024 roku wygrały Ligę Narodów i wywalczyły złoty medal igrzysk olimpijskich w Paryżu. W 2025 obroniły trofeum w rozgrywkach VNL i zgarnęły złoto mistrzostw świata, potwierdzając swą dominację. 

 

Zobacz także: Końcowa klasyfikacja MŚ siatkarek 2025. Które miejsce zajęła Polska?

 

Nie przegrały 36 ostatnich meczów o stawkę. W strefie medalowej MŚ 2025 rozegrały dwa kapitalne spotkania - wygrane po 3:2 mecze z Brazylią i Turcją.

 

Skrót finału MŚ siatkarek 2025:

Zobacz także

 

Turcja – Włochy 2:3 (23:25, 25:13, 24:26, 25:19, 8:15)

 

Turcja: Cansu Ozbay, Eda Erdem, Ebrar Karakurt, Ilkin Aydin, Zehra Gunes, Melissa Vargas – Gizem Orge (libero) oraz Elif Sahin, Hande Baladin. Trener: Daniele Santarelli.
Włochy: Anna Danesi, Myriam Sylla, Alessia Orro, Paola Egonu, Stella Nervini, Sarah Fahr – Monica De Gennaro (libero) oraz Ekaterina Antropova, Gaia Giovannini. Trener: Julio Velasco.

 

Sędziowie: Karina Noemi Rene (Argentyna) – Kang Joo-Hee (Korea Południowa).

 

WYNIKI MŚ SIATKAREK

Przejdź na Polsatsport.pl
FINAŁ MŚMISTRZOSTWA ŚWIATAMŚ SIATKAREK 2025MŚ W SIATKÓWCESIATKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Nikola Grbić: Jestem na 100 procent pewny, że Brazylia nie grała tak, jak zagra na MŚ
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 