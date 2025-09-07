Turcja - Włochy. Skrót finału MŚ siatkarek 2025 (WIDEO)

Włoszki były głównymi faworytkami mistrzostw świata rozgrywanych w Tajlandii. W 2024 roku wygrały Ligę Narodów i wywalczyły złoty medal igrzysk olimpijskich w Paryżu. W 2025 obroniły trofeum w rozgrywkach VNL i zgarnęły złoto mistrzostw świata, potwierdzając swą dominację.

Zobacz także: Końcowa klasyfikacja MŚ siatkarek 2025. Które miejsce zajęła Polska?

Nie przegrały 36 ostatnich meczów o stawkę. W strefie medalowej MŚ 2025 rozegrały dwa kapitalne spotkania - wygrane po 3:2 mecze z Brazylią i Turcją.

Skrót finału MŚ siatkarek 2025:



Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Turcja – Włochy 2:3 (23:25, 25:13, 24:26, 25:19, 8:15)

Turcja: Cansu Ozbay, Eda Erdem, Ebrar Karakurt, Ilkin Aydin, Zehra Gunes, Melissa Vargas – Gizem Orge (libero) oraz Elif Sahin, Hande Baladin. Trener: Daniele Santarelli.

Włochy: Anna Danesi, Myriam Sylla, Alessia Orro, Paola Egonu, Stella Nervini, Sarah Fahr – Monica De Gennaro (libero) oraz Ekaterina Antropova, Gaia Giovannini. Trener: Julio Velasco.

Sędziowie: Karina Noemi Rene (Argentyna) – Kang Joo-Hee (Korea Południowa).

WYNIKI MŚ SIATKAREK