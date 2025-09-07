Za nami 31. Ogólnopolski Finał Czwartków Lekkoatletycznych

Czwartki Lekkoatletyczne to cykl zawodów, który od trzech dekad odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu przyszłych gwiazd polskiego sportu. Zainicjowane w 1995 roku przez wybitnego sprintera Mariana Woronina, szybko stały się istotnym elementem kalendarza sportowego dla młodych talentów. Na tych zawodach swoje pierwsze kroki stawiali przyszli reprezentanci Polski, tacy jak Piotr Lisek, który jest medalistą Mistrzostw Świata w skoku o tyczce.

Czwartki Lekkoatletyczne to nie tylko rywalizacja, ale także platforma rozwoju dla młodych sportowców. Dzięki regularnym zawodom, dzieci i młodzież mogą nie tylko sprawdzać swoje umiejętności, ale również uczyć się dyscypliny, wytrwałości i zasad fair play. To miejsce, gdzie wielu przyszłych mistrzów zaczynało swoją przygodę z lekkoatletyką, zdobywając cenne doświadczenie i motywację do dalszej pracy.

Marian Woronin, twórca Czwartków Lekkoatletycznych, to jedna z najwybitniejszych postaci w historii polskiej lekkoatletyki. Urodzony 13 sierpnia 1956 roku w Grodzisku Mazowieckim, zdobył sławę jako sprinter. Jego największym osiągnięciem było ustanowienie rekordu Europy w biegu na 100 metrów z czasem 10,00 sekund w 1984 roku, który przez wiele lat był niepobity.

Woronin nie tylko odnosił sukcesy jako sportowiec, ale także jako działacz sportowy. Jego pasja do lekkoatletyki i zaangażowanie w rozwój młodych talentów zaowocowały stworzeniem Czwartków Lekkoatletycznych. Dzięki jego wizji i determinacji, tysiące młodych Polaków miało okazję rozpocząć swoją przygodę ze sportem i odkryć swoje talenty.

Podczas 31. Ogólnopolskiego Finału Czwartków Lekkoatletycznych uczestnicy rywalizowali w różnych kategoriach wiekowych, prezentując swoje umiejętności w biegach na krótkich i średnich dystansach, skoku w dal, skoku wzwyż oraz innych konkurencjach. Dla wielu z nich to pierwsza okazja do zmierzenia się z rówieśnikami z innych części kraju, co stanowi dodatkową motywację do osiągania jak najlepszych wyników.

Ogólnopolski Finał Czwartków Lekkoatletycznych to nie tylko święto sportu, ale także doskonała okazja do promowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Dzięki zaangażowaniu takich osób jak Marian Woronin, młode talenty mają szansę rozwijać swoje pasje i marzenia.

Wyniki Ogólnopolskich Finałów Czwartków Lekkoatletycznych.

