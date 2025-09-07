Zwycięstwo i takie słowa w stronę Polaka! Wyzwanie zostało rzucone

Gala UFC Fight Night w Paryżu za nami. W jednej z walk Benoit Saint Denis niespodziewanie zwyciężył nad Mauricio Ruffym, poprzez poddanie w drugiej rundzie po duszeniu tyłem.

- Czuję się świetnie. To był dobry występ. Chciałbym zrobić kolejny krok i zawalczyć z kimś z pierwszej "10" - powiedział Francuz w rozmowie z Polsatem Sport.

Potyczkę Saint Denis z Ruffym oglądał Mateusz Gamrot. 13. zawodnik UFC w wadze lekkiej przyznał, że liczy na pojedynek z Polakiem.

- Mam do niego mnóstwo szacunku. Jest on świetnym fighterem. Każdy z nas chce iść do przodu i rozwijać się. Mam nadzieję, że to starcie dojdzie do skutku. Chcę zmierzyć się z kimś, kto jest wyżej ode mnie. Walka z Gamrotem byłaby ekscytująca - ocenił Francuz.

Saint Denis nie wyklucza potyczki z "Gamerem" jeszcze w 2025. Wręcz przeciwnie.

- Jeśli on będzie na to gotowy, czemu nie? Jestem chętny walczyć w tym roku - stwierdził.

Podczas gali w Paryżu Saint Denis zaprezentował świetne umiejętności zapaśnicze. Poziom Gamrota w tym elemencie również stoi na wysokim poziomie.

- Gamrot i Isłam Machaczew to dwóch, oprócz mnie, najlepszych zapaśników w naszej kategorii. Chciałbym się z nimi zmierzyć - dodał Francuz.

Cała rozmowa Igora Marczaka z Benoit Saint Denis w załączonym materiale wideo: