Julian CieślakSporty walki

Benoit Saint Denis pokonał Mauricio Ruffy'ego na gali UFC Fight Night w Paryżu. Po walce Francuz przyznał w wywiadzie z Polsatem Sport, że chciałby zmierzyć się z Mateuszem Gamrotem. - Mam do niego mnóstwo szacunku - stwierdził.

Zwycięstwo i takie słowa w stronę Polaka! Wyzwanie zostało rzucone
fot. PAP, Polsat Sport
Benoit Saint Denis rzucił wyzwanie Mateuszowi Gamrotowi

Gala UFC Fight Night w Paryżu za nami. W jednej z walk Benoit Saint Denis niespodziewanie zwyciężył nad Mauricio Ruffym, poprzez poddanie w drugiej rundzie po duszeniu tyłem.

 

- Czuję się świetnie. To był dobry występ. Chciałbym zrobić kolejny krok i zawalczyć z kimś z pierwszej "10" - powiedział Francuz w rozmowie z Polsatem Sport.

 

Potyczkę Saint Denis z Ruffym oglądał Mateusz Gamrot. 13. zawodnik UFC w wadze lekkiej przyznał, że liczy na pojedynek z Polakiem.

 

- Mam do niego mnóstwo szacunku. Jest on świetnym fighterem. Każdy z nas chce iść do przodu i rozwijać się. Mam nadzieję, że to starcie dojdzie do skutku. Chcę zmierzyć się z kimś, kto jest wyżej ode mnie. Walka z Gamrotem byłaby ekscytująca - ocenił Francuz.

 

Saint Denis nie wyklucza potyczki z "Gamerem" jeszcze w 2025. Wręcz przeciwnie.

 

- Jeśli on będzie na to gotowy, czemu nie? Jestem chętny walczyć w tym roku - stwierdził.

 

Podczas gali w Paryżu Saint Denis zaprezentował świetne umiejętności zapaśnicze. Poziom Gamrota w tym elemencie również stoi na wysokim poziomie.

 

- Gamrot i Isłam Machaczew to dwóch, oprócz mnie, najlepszych zapaśników w naszej kategorii. Chciałbym się z nimi zmierzyć - dodał Francuz.

Cała rozmowa Igora Marczaka z Benoit Saint Denis w załączonym materiale wideo:

