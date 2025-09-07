Zwycięstwo Polki w wyścigu. Rozstrzygnął je fotofinisz

Agnieszka Skalniak-Sójka wygrała pierwszą edycję wyścigu kolarskiego Maryland Classic, ze startem i metą w Baltimore. Zawodniczka ekipy Canyon-SRAM zondacrypto minimalnie wyprzedziła Kanadyjkę Alison Jackson (EF Education-Oatly), o czym rozstrzygnęła analiza fotofiniszu.