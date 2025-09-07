Zwycięstwo Polki w wyścigu. Rozstrzygnął je fotofinisz
Agnieszka Skalniak-Sójka wygrała pierwszą edycję wyścigu kolarskiego Maryland Classic, ze startem i metą w Baltimore. Zawodniczka ekipy Canyon-SRAM zondacrypto minimalnie wyprzedziła Kanadyjkę Alison Jackson (EF Education-Oatly), o czym rozstrzygnęła analiza fotofiniszu.
Tuż za nimi linię mety minęła Amerykanka Emma Langley (Aegis). Piąte miejsce zajęła Marta Jaskulska (Ceratizit), ze stratą 55 sekund do triumfatorki.
Wśród mężczyzn najszybciej z sześcioosobowej czołówki finiszował Francuz Sandy Dujardin (Team TotalEnergies). Czwarty był zwycięzca tegorocznego Tour de Pologne Amerykanin Brandon McNulty (UAE Team Emirates-XRG).