Bartosz Kurek wyrówna rekord! Dołączy do wąskiego grona innych siatkarskich legend

Robert MurawskiSiatkówka

Bartosz Kurek po raz czwarty w swej karierze zagra w mistrzostwach świata. Wyrówna tym samym rekord naszej kadry i dołączy do kilku legend, znakomitych polskich siatkarzy. Którzy siatkarze reprezentacji Polski najwięcej razy grali w mistrzostwach świata? Zobacz w galerii zdjęć.

Mistrzostwa świata siatkarzy 2025 zostaną rozegrane w dniach 12–28 września na Filipinach z udziałem 32 drużyn. Będzie to 21. edycja tej imprezy. Jednym z faworytów turnieju jest reprezentacja Polski, która zagra w czempionacie globu już po raz dziewiętnasty.

 

Jedną z największych gwiazd drużyny prowadzonej przez trenera Nikolę Grbicia jest Bartosz Kurek. Już po raz czwarty zagra on w siatkarskim mundialu. Kapitan reprezentacji Polski wyrówna rekord naszego kraju, dołączając do wąskiego grona innych siatkarskich legend, które czterokrotnie reprezentowały Polskę w finałach mistrzostw świata.

 

Warto zaznaczyć, że w przeszłości MŚ siatkarzy odbywały się co cztery lata. Od 2025 roku przyjęto cykl dwuletni, tak więc najlepszym polskim siatkarzom będzie teraz łatwiej osiągnąć taki wynik, a nawet pobić rekord.

 

Polscy rekordziści w MŚ siatkarzy. Kto najwięcej razy zagrał w turnieju? Zobacz w galerii zdjęć:

 

 

 

 

 

