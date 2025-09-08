Co za wieści! Hurkacz zdetronizowany. Nie jest już najlepszym polskim tenisistą

US Open 2025 było dla Carlosa Alcaraza szóstym wielkoszlemowym triumfem w karierze. Poskutkowało to awansem na pierwsze miejsce w najnowszym rankingu ATP. Za Hiszpanem plasują się Włoch Jannik Sinner i Niemiec Alexander Zverev.

ZOBACZ TAKŻE: Rozstał się ze Świątek. Teraz mówi się o niesamowitej przemianie

Największy awans w TOP 10 zanotował Novak Djoković - o trzy pozycje. Serb wskoczył tuż za czołową trójkę.

Pierwszą "10" zamyka Rosjanin Karen Chaczanow, którego w drugiej rundzie na kortach w Nowym Jorku w pięciu setach pokonał Kamil Majchrzak.

Piotrkowianin natomiast zanotował awans aż na 62. miejsce w rankingu. Do tej pory jego najlepszą lokatą była 75. (z lutego 2022 roku). Majchrzak został tym samym najwyżej sklasyfikowanym Polakiem na światowej liście.

Wyprzedził bowiem Huberta Hurkacza, który pauzuje od ponad dwóch miesięcy. Ostatni oficjalny mecz wrocławianin rozegrał 11 czerwca w holenderskim 's-Hertogenbosch - wygrał w pierwszej rundzie z Hiszpanem Roberto Bautistą-Agutem 7:6(2), 6:4. Do kolejnego pojedynku już nie przystąpił z powodów zdrowotnych. Później wycofał się m.in. z wielkoszlemowego Wimbledonu. Zabrakło go też w US Open.

Jego przedłużająca się nieobecność na kortach skutkuje kolejnymi spadkami na liście ATP. Wrocławianin plasuje się obecnie na 72. pozycji.

Czołówka rankingu tenisistów ATP World Tour - stan na 8 września 2025:



1. (2) Carlos Alcaraz (Hiszpania) - 11540 pkt

2. (1) Jannik Sinner (Włochy) - 10780

3. (3) Alexander Zverev (Niemcy) - 5930

4. (7) Novak Djokovic (Serbia) - 4830

5. (4) Taylor Fritz (USA) - 4675

6. (6) Ben Shelton (USA) - 4280

7. (5) Jack Draper (W. Brytania) - 3690

8 (8) Alex de Minaur (Australia) - 3545

9. (10) Lorenzo Musetti (Włochy) - 3505

10. (9) Karen Chaczanow (Rosja) - 3280

...

62. (78) Kamil Majchrzak (Polska) - 903

72. (68) Hubert Hurkacz (Polska) - 835

295. (277) Daniel Michalski (Polska) - 176

JC, PAP