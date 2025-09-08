El. MŚ: Grecja - Dania. Relacja live i wynik na żywo

Piłka nożna

Grecja - Dania to spotkanie eliminacji piłkarskich mistrzostw świata. Relacja live i wynik na żywo meczu Grecja - Dania na Polsatsport.pl.

Mundial w 2026 roku będzie pierwszym, w którym udział weźmie aż 48 reprezentacji narodowych. Z Europy awans wywalczy 16 drużyn.

 

ZOBACZ TAKŻE: Robert Lewandowski o zmianach Urbana. "Szczerość trenera to fajna rzecz. Nogi nie są splątane”

 

W kwalifikacjach na Starym Kontynencie o przepustki walczą 54 kadry podzielone na 12 grup po cztery lub pięć zespołów. Na mistrzostwa awansują zwycięzcy, natomiast ekipy z drugich miejsc i czterech najlepszych niezakwalifikowanych zwycięzców grup Ligi Narodów zagrają w barażach.

 

Turniej finałowy odbędzie się w dniach 11.06-19.07.2026. Gospodarzami będą Stany Zjednoczone, Meksyk i Kanada.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Grecja - Dania na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:45.

