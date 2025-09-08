Grupa A MŚ siatkarzy 2025. Kto gra? Kiedy mecze? Terminarz. Faworyci

Filipiny, Iran, Egipt oraz Tunezja to drużyny, które będą rywalizowały w Pasay w grupie A siatkarskich mistrzostw świata 2025. Jest to najsłabiej obsadzona grupa turnieju - nie ma w tej stawce drużyny z czołowej dziesiątki rankingu FIVB, żadna z ekip nie zdobyła w przeszłości medalu MŚ.

Zobacz także: MŚ siatkarzy 2025: Zasady, format rozgrywek, regulamin turnieju. Co warto wiedzieć?

Zdecydowanym faworytem jest reprezentacja Iranu, która w ostatnich latach przeżywała kryzys. Drużynę objął trener Roberto Piazza i pierwsze efekty jego pracy można było dostrzec w udanym występie Persów w Lidze Narodów. Iran zajął nawet miejsce w czołowej ósemce fazy zasadniczej, ale nie zagrał w Final Eight - regulamin premiował gospodarzy turnieju finałowego Chińczyków. W MŚ nie wystąpi atakujący Amin Esmaeilnezhad, ale nawet bez niego w składzie Iran nie powinien mieć kłopotów z wygraniem grupy.

Kto zagra w mistrzostwach świata siatkarzy 2025? Oficjalna lista Zobacz galerię

O drugie miejsce w tabeli będą rywalizowały dwie czołowe reprezentacje Afryki. Egipt i Tunezja w XXI wieku dominują w mistrzostwach kontynentu. Na dwanaście edycji rozegranych od 2001 roku, cztery wygrali Tunezyjczycy, a siedem Egipcjanie, którzy są aktualnymi mistrzami Afryki z 2023 roku i reprezentowali kontynent na igrzyskach w Paryżu. Obie ekipy są też ograne w MŚ - dla Egiptu będzie to jedenasty, a dla Tunezji - dwunasty start w tej imprezie.

Największą niewiadomą w tej stawce jest drużyna Filipin, która nigdy wcześniej nie grała w rozgrywkach światowych (igrzyska olimpijskie, mistrzostwa świata, VNL). Reprezentacja tego kraju sześciokrotnie zaprezentowała się w mistrzostwach Azji i nie osiągnęła w nich sukcesów. Ostatni występ zanotowała w roli gospodarza w 2009 roku i zajęła 15. miejsce. Filipińczycy mają więc niewielkie szanse na nawiązanie wyrównanej walki z bardziej doświadczonymi rywalami, choć trafili do teoretycznie najłatwiejszej grupy MŚ.

Miejsca w rankingu FIVB:

Iran – 13

Egipt – 23

Tunezja – 43

Filipiny – 82

VNL 2025:

Iran – 9

Mistrzostwa świata siatkarzy 2025 zostaną rozegrane w dniach 12–28 września na Filipinach. W turnieju wystąpią 32 reprezentacje podzielone na osiem grup po cztery drużyny w każdej. Po dwa najlepsze zespoły w tabeli wywalczą awans do fazy play-off, która rozpocznie się od 1/8 finału.

W fazie pucharowej dwie czołowe drużyny z grupy A trafiają na zespoły z grupy H. Grają w niej Brazylia, Serbia, Czechy oraz Chiny.

Terminarz meczów grupy A MŚ siatkarzy 2025:

2025‑09‑12: Filipiny – Tunezja (piątek, godzina 12.00)

2025‑09‑14: Iran – Egipt (niedziela, godzina 7.30)

2025‑09‑16: Iran – Tunezja (wtorek, godzina 7.30)

2025‑09‑16: Filipiny – Egipt (wtorek, godzina 11.30)

2025‑09‑18: Egipt – Tunezja (czwartek, godzina 7.30)

2025‑09‑18: Filipiny – Iran (czwartek, godzina 11.30).

WYNIKI I TABELE MISTRZOSTW ŚWIATA SIATKARZY