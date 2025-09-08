Grupa C MŚ siatkarzy 2025. Kto gra? Kiedy mecze? Terminarz. Faworyci

Francja, Argentyna, Finlandia i Korea Południowa to drużyny, które będą rywalizowały w Quezon City w grupie C mistrzostw świata 2025. Faworytami do awansu są dwie drużyny z czołowej dziesiątki rankingu FIVB - Francja (mistrz olimpijski) oraz Argentyna.

Siatkarze reprezentacji Francji w ostatniej dekadzie wywalczyli prawie wszystko, co jest do zdobycia w światowej siatkówce. Dwukrotnie sięgnęli po olimpijskie złoto (Tokio 2020, Paryż 2024), byli mistrzami Europy (2015), wygrywali Ligę Światową (2015, 2017) oraz Ligę Narodów (2022, 2024). Prawie wszystko, bo temu pokoleniu brakuje medalu mistrzostw świata. Swój jedyny krążek Trójkolorowi wywalczyli w tej imprezie już ponad dwadzieścia lat temu, był to brąz MŚ 2002.

Czy Earvin Ngapeth i spółka uzupełnią medalową kolekcję podczas turnieju na Filipinach? Trener Andrea Giani nie może być spokojny - kilku czołowych zawodników boryka się z urazami, a o miejsce w czołowej czwórce mistrzostw jego podopieczni powalczą w play-off najprawdopodobniej z reprezentacją Włoch. Z wyjściem z grupy nie powinni mieć jednak żadnych problemów.

Do fazy pucharowej z tej stawki powinna awansować również Argentyna. Siatkarze Albicelestes, podobnie jak Francuzi, mają w dorobku jeden medal MŚ, brąz wywalczony wiele lat temu w roli gospodarza (1982).

Podopieczni trenera Marcelo Mendeza po zdobyciu olimpijskiego krążka w Tokio nieco spuścili z tonu. W MŚ 2022 odpadli w ćwierćfinale z Brazylią, na igrzyska w Paryżu zakończyli już po fazie grupowej, przegrywając wszystkie trzy mecze. Ligi Narodów też nie zawojowali, w tegorocznej edycji zaprezentowali się przeciętnie. Jedynym sukcesem był triumf w mistrzostwach Ameryki Południowej w 2023 roku i odebranie po blisko sześćdziesięciu latach tytułu Brazylijczykom. Udany występ na Memoriale Wagnera nieco poprawił nastroje. Czy tę drużynę stać na sprawienie niespodzianki w MŚ?

Finlandia zagra na mistrzostwach świata po raz dziewiąty. Najlepszy dotychczasowy występ miał miejsce w 2014 roku w Polsce, gdy drużynę sklasyfikowano na dziewiątym miejscu. W obecnym sezonie Finowie wygrali rozgrywki Złotej Ligi Europejskiej, pokonując w finale Czechy 3:1.

Korea Południowa wraca na mistrzostwa świata po jedenastu latach. Największy sukces tej reprezentacji miał miejsce w 1978 roku, gdy otarła się o podium. Zajęła czwarte miejsce, eliminując z gry o medale ówczesnego mistrza olimpijskiego - Polskę. To jednak odległe czasy. W ostatnich latach Koreańczyków nie oglądaliśmy na wielkich światowych imprezach. Wypadli też z czołówki na kontynencie, w trzech ostatnich turniejach o mistrzostwo Azji nie zdobyli medali.

Miejsca w rankingu FIVB:

Francja – 4

Argentyna – 9

Finlandia – 18

Korea Południowa – 25

VNL 2025:

Francja – 5

Argentyna – 13

Mistrzostwa świata siatkarzy 2025 zostaną rozegrane w dniach 12–28 września na Filipinach. W turnieju wystąpią 32 reprezentacje podzielone na osiem grup po cztery drużyny w każdej. Po dwa najlepsze zespoły w tabeli wywalczą awans do fazy play-off, która rozpocznie się od 1/8 finału.

W fazie pucharowej dwie czołowe drużyny z grupy C trafiają na zespoły z grupy F. Grają w niej Włochy, Ukraina, Belgia, oraz Algieria.

Terminarz meczów grupy C MŚ siatkarzy 2025:

2025‑09‑14: Argentyna – Finlandia (niedziela, godzina 4.30)

2025‑09‑14: Francja – Korea Południowa (niedziela, godzina 12.00)

2025‑09‑16: Argentyna – Korea Południowa (wtorek, godzina 4.30)

2025‑09‑16: Francja – Finlandia (wtorek, godzina 12.00)

2025‑09‑18: Finlandia – Korea Południowa (czwartek, godzina 4.30)

2025‑09‑18: Francja – Argentyna (czwartek, godzina 12.00).

