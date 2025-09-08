Hitowy transfer Widzewa potwierdzony

Piłka nożna

Szwajcar Andi Zeqiri został nowym napastnikiem występującego w piłkarskiej ekstraklasie Widzewa. 16-krotny reprezentant swojego kraju przeszedł do łódzkiego klubu z belgijskiego KRC Genk.

fot. PAP

26-letni piłkarz podpisał z Widzewem kontrakt, który ma obowiązywać przez cztery lata. Według nieoficjalnych informacji to najdroższy transfer w historii klubu z Łodzi.

 

Zeqiri z KRC Genk był związany od dwóch lat, gdy trafił do niego z angielskiego Brighton&Hove Albion. W minionym sezonie był wypożyczony do Standardu Liege. W jego barwach w minionych rozgrywkach belgijskiej ekstraklasy rozegrał 23 mecze, strzelił dziewięć goli i zaliczył trzy asysty. W sumie zaś w najwyższej lidze Belgii wystąpił w 45 spotkaniach i zdobył 14 bramek.

 

W przeszłości był też piłkarzem niemieckiego FC Augsburg, w którym dwukrotnie wpisał się na listę strzelców w Bundeslidze oraz szwajcarskich FC Basel i FC Lausanne-Sport.

 

Do tej pory 16 razy wystąpił w reprezentacji Szwajcarii i zdobył jedną bramkę. Wcześniej zaliczył kilkadziesiąt występów w zespołach młodzieżowych.

 

- Oczekiwanie się opłaciło. Jestem niezmiernie zadowolony z faktu, że nasz właściciel, pan Robert Dobrzycki, osobiście uczestniczył w końcowych negocjacjach i miał okazję zobaczyć na własne oczy, jak to wszystko wygląda. Dzięki podpisaniu tego kontraktu zakończyliśmy pierwszy z trzech etapów i od jutra przejdziemy do dalszego planowania. Pozyskanie zawodnika o takiej klasie to znak, że jesteśmy gotowi i możemy rozpocząć proces tworzenia nowego Widzewa - powiedział dyrektor sportowy klubu Mindaugas Nikolicius.

 

Nowy napastnik w Widzewie będzie mógł zadebiutować w niedzielę, kiedy drużyna z Łodzi podejmie w 8. kolejce Arkę Gdynia.

