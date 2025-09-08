Julia Szeremeta o krok od strefy medalowej mistrzostw świata
Wicemistrzyni olimpijska Julia Szeremeta (57 kg) jest szybka i skuteczna, a po pierwszym zwycięstwie brakuje jej jeszcze jednego do zdobycia medalu mistrzostw swiata w angielskim Liverpoolu.
W niedzielny wieczór w 1/8 finału Julia Szeremeta bardzo dobrze walczyła z Chinką Cai Yan. Licząc, że pięciu sędziów wydaje łącznie 15 "werdyktów" (w trzech rundach), na korzyść naszej reprezentantki było 13, co przełożyło się na końcową wygraną 5:0 (30-27, 30-27, 30-27, 29-28, 29-28).
W środę, 10 września o medal Polka powalczy z Kazaszką Kariną Ibragimovą.
Kontrowersyjnie zakończył się bój 1/8 finału Barbary Marcinkowskiej (70 kg) z Angielką Chantelle Reid - 2:3. W każdej rundzie ci sami sędziowie punktowali po 3:2 dla zawodniczki gospodarzy.
Wcześniej w niedzielę, w 1/16 finału ponieśli porażki po 0:5 Nikolas Pawlik (55 kg) z Chińczykiem Liu Chuangiem i Nikodem Kozak (80 kg) z Uzbekiem Javokhirem Ummatalievem.
Natomiast na koniec dnia w 1/16 finału Bartłomiej Rośkowicz (65 kg) rywalizował z Finem Ismailem Umarem i niestety przegrał 0:5.
W poniedziałek w Anglii rywalizować będą:
I sesja
1/8 finału, 80 kg Emilia Koterska - Aleyna Mehmed (Bułgaria)
1/8 finału, 90 kg Adam Tutak - Amirreza Malekkhatabi (Iran)
II sesja
1/8 finału, 65 kg Kinga Krówka - Caitlin Rainey (Szkocja)
1/8 finału, 60 kg Paweł Brach - Kruzito Kovacs (Węgry)
1/8 finału, 75 kg Michał Jarliński - Callum Makin (Anglia)