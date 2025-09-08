Kapitalny występ Polki na MŚ! Rywalka nie miała argumentów

Julian CieślakSporty walki

Emilia Koterska z awansem do 1/8 finału mistrzostw świata w boksie. Polka na ringu w Liverpoolu bardzo pewnie pokonała Bułgarkę Aleynę Mehmed.

fot. Polsat Sport
Emilia Koterska

W poniedziałek do zmagań na mistrzostwach świata w Liverpoolu przystąpiła Emilia Koterska. Polka rywalizowała w kategorii do 80 kg, a w eliminacjach mierzyła się z Bułgarką Aleyną Mehmed.

 

Koterska od początku zdominowała przeciwniczkę, trafiając częściej i mocniej. W kolejnych fazach rywalizacji obraz nie zmienił się. Polka dyktowała własne warunki walki i ostatecznie sięgnęła po triumf jednogłośną decyzją sędziów, meldując się w następnej rundzie zmagań.

 

Na czempionat do Liverpoolu pojechało 19 reprezentantów Polski. W kadrze znalazła się między innymi medalistka olimpijska Julia Szeremeta.

 

Transmisje MŚ w boksie olimpijskim od 4 do 14 września w Polsacie Sport Fight, na kanałach Polsat Sport Extra i na Polsat Box Go.

 

Cała walka Emilia Koterska - Aleyna Mehmed w załączonym materiale wideo:

