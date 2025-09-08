Kapitalny występ Polki na MŚ! Rywalka nie miała argumentów

W poniedziałek do zmagań na mistrzostwach świata w Liverpoolu przystąpiła Emilia Koterska. Polka rywalizowała w kategorii do 80 kg, a w eliminacjach mierzyła się z Bułgarką Aleyną Mehmed.

Koterska od początku zdominowała przeciwniczkę, trafiając częściej i mocniej. W kolejnych fazach rywalizacji obraz nie zmienił się. Polka dyktowała własne warunki walki i ostatecznie sięgnęła po triumf jednogłośną decyzją sędziów, meldując się w następnej rundzie zmagań.

Na czempionat do Liverpoolu pojechało 19 reprezentantów Polski. W kadrze znalazła się między innymi medalistka olimpijska Julia Szeremeta.

