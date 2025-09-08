Kapitalny występ Polki na MŚ! Rywalka nie miała argumentów
Emilia Koterska z awansem do 1/8 finału mistrzostw świata w boksie. Polka na ringu w Liverpoolu bardzo pewnie pokonała Bułgarkę Aleynę Mehmed.
W poniedziałek do zmagań na mistrzostwach świata w Liverpoolu przystąpiła Emilia Koterska. Polka rywalizowała w kategorii do 80 kg, a w eliminacjach mierzyła się z Bułgarką Aleyną Mehmed.
ZOBACZ TAKŻE: Niestety. Polak odpadł z MŚ
Koterska od początku zdominowała przeciwniczkę, trafiając częściej i mocniej. W kolejnych fazach rywalizacji obraz nie zmienił się. Polka dyktowała własne warunki walki i ostatecznie sięgnęła po triumf jednogłośną decyzją sędziów, meldując się w następnej rundzie zmagań.
Na czempionat do Liverpoolu pojechało 19 reprezentantów Polski. W kadrze znalazła się między innymi medalistka olimpijska Julia Szeremeta.
Transmisje MŚ w boksie olimpijskim od 4 do 14 września w Polsacie Sport Fight, na kanałach Polsat Sport Extra i na Polsat Box Go.
Cała walka Emilia Koterska - Aleyna Mehmed w załączonym materiale wideo:Przejdź na Polsatsport.pl