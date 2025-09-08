Kłopoty Yamala po meczu reprezentacji. Nie mógł opuścić kraju

Jak podaje tureckie źródło "Beyaz Futbol", Yamal po meczu przez długi czas próbował znaleźć swój paszport. Wrócił nawet do szatni, w której przebierała się hiszpańska ekipa, jednak tam nie było jego dokumentu tożsamości. Gwiazda Barcelony sprawdziła również swoją walizkę, a koledzy z zespołu pomagali mu, szukając w autokarze, niestety bezskutecznie.

Ekipa Hiszpanii wyruszyła z dużym opóźnieniem. Yamal postanowił opuścić stadion wraz z kolegami, ale bez paszportu.

Jako iż Turcja nie należy do Unii Europejskiej, dokument ten jest konieczny zarówno do wjazdu, jak i opuszczenia tego kraju. Dlatego do akcji szybko wkroczyła Hiszpańska Federacja Piłki Nożnej. Według portalu "Turkiyetoday" po współpracy z tamtejszą policją, po kilku godzinach problem został rozwiązany, a piłkarz wrócił do Hiszpanii prywatnym odrzutowcem.

MR, Polsat Sport