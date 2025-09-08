Kłopoty Yamala po meczu reprezentacji. Nie mógł opuścić kraju

W niedzielę 7 września, Hiszpania pokonała na wyjeździe reprezentację Turcji 6:0, a przy dwóch bramkach asystę zanotował Lamine Yamal. Mimo wszystko, młody Hiszpan nie będzie najlepiej wspominał tamtego wieczoru. A to dlatego, że po spotkaniu Yamal zgubił swój paszport.

Kłopoty Yamala po meczu reprezentacji. Nie mógł opuścić kraju
fot. PAP
Lamine Yamal zgubił swój paszport

Jak podaje tureckie źródło "Beyaz Futbol", Yamal po meczu przez długi czas  próbował znaleźć swój paszport. Wrócił nawet do szatni, w której przebierała się hiszpańska ekipa, jednak tam nie było jego dokumentu tożsamości. Gwiazda Barcelony sprawdziła również swoją walizkę, a koledzy z zespołu pomagali mu, szukając w autokarze, niestety bezskutecznie.  

 

Ekipa Hiszpanii wyruszyła z dużym opóźnieniem. Yamal postanowił opuścić stadion wraz z kolegami, ale bez paszportu.

 

Jako iż Turcja nie należy do Unii Europejskiej, dokument ten jest konieczny zarówno do wjazdu, jak i opuszczenia tego kraju. Dlatego do akcji szybko wkroczyła Hiszpańska Federacja Piłki Nożnej. Według portalu "Turkiyetoday" po współpracy z tamtejszą policją, po kilku godzinach problem został rozwiązany, a piłkarz wrócił do Hiszpanii prywatnym odrzutowcem.

 

 

 

MR, Polsat Sport
